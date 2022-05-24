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Лікар назвав ознаки того, що печія може перетворитися на рак

Як впоратись з печією (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди, які страждають від печії, мають більш високу схильність до онкології, включаючи рак стравоходу.

Про це повідомив лікар Джеймс Іст з клініки Мейо в Лондоні, пише Today.

Експерт каже, що при хронічному подразненні стравоходу можуть відбуватися зміни, що підвищують ймовірність розвитку раку. У деяких випадках стан поступово прогресує до серйознішої форми рефлюксу, відомої також як ГЕРХ.

Зокрема, у такому разі хвороба може провокувати небажані процеси у тканинах, що вистилають нижній відділ стравоходу. Тим, хто стурбований кислотним рефлюксом, фахівець рекомендує звернутися до лікаря та дізнатися, які прояви здатні вказувати на погіршення стану.

Також серед можливих симптомів він виділив проблеми з ковтанням, больові відчуття у грудях, відчуття печіння, порушення травлення та печію.

Крім того, консультація не завадить, коли людина сильно кашляє, починає хрипіти, у неї виникають болі у горлі та інфекції в носових пазухах.

В аптеках пропонують багато препаратів, які можуть зняти печіння. Однак, не варто зловживати такими ліками, а впоратися з допомогою продуктів.

Допоможе впоратись з цією проблемою папайя, банани та вівсяна каша.

В папайї міститься спеціальний фермент, який значно покращує травлення, запобігає розладам шлунка, позбавляє від нудоти й знімає печію.

Також банани здатні обволікати стінки стравоходу і знімати роздратування. А ферменти, які містяться в цьому фрукті, сприяють поліпшенню травлення і роботи кишечника.

До того ж впоратися з печією допоможе вівсянка. У ній мало жиру, багато волокон і вона здатна заспокоїти шлунок. Її можна чергувати з рисовою, пшоняною і гречаною кашами.

Раніше ми повідомляли, що лікар назвала продукти, які допоможуть запобігти печії.

Також ми писали, що лікарі заявили, що наближення серцевого нападу можна сплутати з печією.

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