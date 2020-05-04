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Врач назвал первые симптомы COVID-19: напоминают похмелье

STYLERКоронавирус    04.05.2020 - 09:29
Врач назвал первые симптомы COVID-19: напоминают похмелье
Врач рассказал о первых симптомах коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Врач-отоларинголог описал первые симптомы коронавируса

Коронавирус в мире продолжается в Украине и мире. В ряде стран заявляют о контролируемой ситуации с заболеваемостью и готовятся к ослаблению карантина. Ни для кого не секрет, что первыми симптомами инфекции являются температура и кашель, но не только они. Врач отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев сообщил важную информацию, что первые признаки COVID-19 напоминают похмелье.

Если вы не употребляете алкоголь и у вас появились слабость, тяжесть, боль в глазах и повышенная утомляемость, это может означать, что вы подцепили коронавирус.

"Если вчера у вас не было употребления алкоголя, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений – это может говорить о самом начале развития заболевания", – пояснил медик.

По словам Зайцева, обычно такое состояние продолжается несколько дней. Если вирус переходит в новую стадию, у человека возникает температура, затрудненность дыхания и кашель.

Как мы ранее писали, признаки коронавируса могут проявляться без каких-либо симптомов или же быть похожими на обычную ОРВИ. Ученые из Оксфордского университета провели исследования и рассказали о пяти необычных симптомах, которые могут свидетельствовать о том, что человек уже переболел COVID-19.

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