Лікар назвав перші симптоми COVID-19: нагадують похмілля

Лікар розповів про перші симптоми коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Лікар-отоларинголог описав перші симптоми коронавірусу

Коронавірус у світі триває в Україні і світі. У ряді країн заявляють про контрольовану ситуацію з захворюваністю і готуються до ослаблення карантину. Ні для кого не секрет, що першими симптомами інфекції є температура і кашель, але не тільки вони. Лікар отоларинголог вищої категорії Володимир Зайцев повідомив важливу інформацію, що перші ознаки COVID-19 нагадують похмілля.

Якщо ви не вживаєте алкоголь і у вас з'явилися слабкість, тяжкість, біль в очах і підвищена стомлюваність, це може означати, що ви підчепили коронавірус.

"Якщо вчора у вас не було вживання алкоголю, а сьогодні раптом з'явилося відчуття слабкості, тяжкості, почало ламати, трясти, з'явився біль в очах і підвищена стомлюваність, а температура при цьому не підвищується до більших значень – це може говорити про початок розвитку захворювання", – пояснив медик.

За словами Зайцева, зазвичай такий стан триває кілька днів. Якщо вірус переходить в нову стадію, у людини виникає температура, утруднене дихання і кашель.

Як ми раніше писали, ознаки коронавірусу можуть проявлятися без будь-яких симптомів або ж бути схожими на звичайну ГРВІ. Вчені з Оксфордського університету провели дослідження і розповіли про п'ять незвичайних симптомів, які можуть свідчити про те, що людина вже перехворіла на COVID-19.