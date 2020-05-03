Ученые рассказали о признаках того, что человек уже переболел коронавирусом

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может заразить человека незаметно для него. Врачи назвали признаки переболевших COVID-19

Коронавирус в Украине зафиксирован у 11 913 человек, из которых 288 скончались, 1 548 - выздоровели. Кроме известных симптомов заболевания, ученые установили еще пять необычных признаков COVID-19.

Признаки коронавируса могут проявляться без каких-либо симптомов или же быть похожими на обычную ОРВИ. Ученые из Оксфордского университета провели исследования и рассказали о пяти необычных симптомах, которые могут свидетельствовать о том, что человек уже переболел COVID-19.

Боль в животе

У некоторых боль в животе может быть связана не с коронавирусом, но иногда она может означать развитие пневмонии в нижних долях легких. Поэтому к боли в животе необходимо отнестись внимательно.

Диарея

Диарея также является признаком коронавируса. Этот симптом был обнаружен китайскими учеными, которые выявили, что у половины из первых 204 обследованных зараженных COVID-19 была диарея.

Потеря обоняния

Потеря обоняния является одним из самых распространенных симптомов заражения. Такие выводы сделали как зарубежные, так и украинские врачи. Это происходит из-за того, что, некоторые клетки в носу человека содержат белки, по которым коронавирус бьет в первую очередь.

Конъюнктивит

У некоторых больных коронавирусной инфекцией проявлялась легкая форма конъюнктивита. Болезнь выражаться в налитых кровью глазах, жжением в области глаз, скоплением гноя, который прилипает к ресницам, зудом в глазах.

Усталость

Сильная усталость может также свидетельствовать, что в ваш организм проник COVID-19. Необходимо обратить внимание на данный симптом, если это чувство не появилось из-за переутомления.

Напомним, что врачи забили тревогу поскольку коронавирус вызывает инсульты у здоровых людей.