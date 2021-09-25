Врач назвал неожиданный продукт от головной боли

Какие продукты могут снять головную боль?

По словам специалиста, справиться с мигренеподобной головной болью может… острая пища. Если говорить более конкретно, то можно "полакомиться" перцем.

Эксперты связывают это с повышением активности болевых рецепторов.

"То есть их активность в одном месте повышается, и в результате человек перестает чувствовать боль в других местах", - объяснил диетолог.

При этом, есть нюанс: такая еда обычно помогает, если человек страдает от затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва.

"Достаточно давно известно, что от таких болей плохо помогают классические обезболивающие, а вот такие острые специи, как перец, чеснок, имбирь как раз оказывают выраженное обезболивающее действие", - отметил врач.

Что такое мигрень и как не допустить головной боли

Симптомы мигрени, на самом деле, легко описать. Она односторонняя, часто в лобно-височной области головы, интенсивная, пульсирующая, усиливается при перемене положения тела, физической нагрузке.

Чтобы избежать этого неприятного чувства специалисты рекомендуют время от времени: