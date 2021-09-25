Лікар назвав несподіваний продукт від головного болю

Які продукти можуть зняти головний біль?

За словами фахівця, впоратися з мігренеподібним головним болем може... гостра їжа. Якщо говорити більш конкретно, то можна "поласувати" перцем.

Експерти пов'язують це з підвищенням активності больових рецепторів.

"Тобто їх активність в одному місці підвищується, і в результаті людина перестає відчувати біль в інших місцях", - пояснив дієтолог.

При цьому, є нюанс: така їжа зазвичай допомагає, якщо людина страждає від потиличної мігрені або головного болю при невралгії трійчастого нерва.

"Досить давно відомо, що від таких болів погано допомагають класичні знеболюючі, а ось такі гострі спеції, як перець, часник, імбир якраз надають виражену знеболювальну дію", - зазначив лікар.

Що таке мігрень та як не допустити головного болю

Симптоми мігрені насправді легко описати. Вона одностороння, часто в лобно-скроневої області голови, інтенсивна, пульсуюча, посилюється при зміні положення тіла, фізичному навантаженні.

Щоб уникнути цього неприємного відчуття фахівці рекомендують час від часу: