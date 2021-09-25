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Лікар назвав несподіваний продукт від головного болю

Автор: Володимир Костирін

Зняти головний біль можна навіть без таблеток. Для цього достатньо вжити в їжу деякі продукти.

Таку несподівану заяву зробив лікар-дієтолог, доктор медичних наук Михайло Гінзбург в ефірі програми "Про найголовніше".

Які продукти можуть зняти головний біль?

За словами фахівця, впоратися з мігренеподібним головним болем може... гостра їжа. Якщо говорити більш конкретно, то можна "поласувати" перцем.

Експерти пов'язують це з підвищенням активності больових рецепторів.

"Тобто їх активність в одному місці підвищується, і в результаті людина перестає відчувати біль в інших місцях", - пояснив дієтолог.

При цьому, є нюанс: така їжа зазвичай допомагає, якщо людина страждає від потиличної мігрені або головного болю при невралгії трійчастого нерва.

"Досить давно відомо, що від таких болів погано допомагають класичні знеболюючі, а ось такі гострі спеції, як перець, часник, імбир якраз надають виражену знеболювальну дію", - зазначив лікар.

Що таке мігрень та як не допустити головного болю

Симптоми мігрені насправді легко описати. Вона одностороння, часто в лобно-скроневої області голови, інтенсивна, пульсуюча, посилюється при зміні положення тіла, фізичному навантаженні.

Щоб уникнути цього неприємного відчуття фахівці рекомендують час від часу:

  • займатися медитацією
  • приймати контрастний душ
  • вести активний спосіб життя
  • дотримуватися режиму сну
  • приймати вітамін В2, магній, риб'ячий жир та імбир
  • робити масаж плечового і шийного відділів
  • намагатися зберігати спокій і менше нервувати
  • обмежити в меню багаті на тірамін продукти.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня очікуються магнітні бурі, які доставлять неприємності зі здоров'ям багатьом людям - прогнозуються кілька ударів поспіль, і одна з бур досягне червоного рівня.

Нагадаємо також, нещодавно нутриціолог назвала один засіб для зняття стресу, поганого сну та мігрені.

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дієтологЗдорове харчування