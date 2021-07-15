Врач назвал главную проблему Украины в борьбе с "Дельтой"

Он отметил, что по симптомам определить "Дельту" практически невозможно. Чтобы его выявить необходимо провести секвенирование генетического материала. Необходимое оборудование у нас есть, но вот организация очень плохая.

"Полтора года прошло, а у нас нет централизованной инфраструктуры, которая бы работала именно для секвенирования", - сказал Аристов.

Он также отметил, что довольно часто бывает такое, что оборудование есть, но оно находится в здании, где эпидемией не занимаются.

"Не могут построить логистику и финансирование, чтобы это оборудование работало. Ищут средства, чтобы купить другое здание. Это очень странно", - отметил Аристов.

Он также заявил, что британские медики для частичного отслеживания их штамма COVID-19, использовались обычные тест-системы. Сейчас они делают тоже самое и с "Дельтой".

По его словам, это дешево и непонятно, почему в Украине не используют подобные маркеры.

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