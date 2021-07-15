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Лікар назвав головну проблему України в боротьбі з "Дельтою"

Автор: Роман Мирончук

Індійський штам коронавірусу "Дельта" вже атакував сусідні країни. Медики переконані, що Україну він накриє через 6-8 тижнів. Даний штам складно визначити, але в Україні також існують і інші проблеми.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Вадим Арістов в ефірі "Апостроф Live" на "Апостроф TV".

Він зазначив, що за симптомами визначити "Дельту" практично неможливо. Щоб його виявити необхідно провести секвенування генетичного матеріалу. Необхідне обладнання у нас є, але ось організація дуже погана.

"Півтора року минуло, а у нас немає централізованої інфраструктури, яка б працювала саме для секвенування", - сказав Арістов.

Він також зазначив, що досить часто буває таке, що обладнання є, але воно знаходиться в будівлі, де епідемією не займаються.

"Не можуть побудувати логістику і фінансування, щоб це обладнання працювало. Шукають кошти, щоб купити іншу будівлю. Це дуже дивно", - зазначив Арістов.

Він також заявив, що британські медики для часткового відстеження їх штаму COVID-19, використовувалися звичайні тест-системи. Зараз вони роблять те ж саме і з "Дельтою".

За його словами, це дешево і незрозуміло, чому в Україні не використовують подібні маркери.

Лікар назвав головну проблему України в боротьбі з "Дельтою" (відео: YouTube)

Нагадаємо, інфекціоніст назвав особливості штаму "Дельта".

Ми також писали про те, що вчені знайшли причину постковідного синдрому.

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