Лікар назвав головну проблему України в боротьбі з "Дельтою"

Він зазначив, що за симптомами визначити "Дельту" практично неможливо. Щоб його виявити необхідно провести секвенування генетичного матеріалу. Необхідне обладнання у нас є, але ось організація дуже погана.

"Півтора року минуло, а у нас немає централізованої інфраструктури, яка б працювала саме для секвенування", - сказав Арістов.

Він також зазначив, що досить часто буває таке, що обладнання є, але воно знаходиться в будівлі, де епідемією не займаються.

"Не можуть побудувати логістику і фінансування, щоб це обладнання працювало. Шукають кошти, щоб купити іншу будівлю. Це дуже дивно", - зазначив Арістов.

Він також заявив, що британські медики для часткового відстеження їх штаму COVID-19, використовувалися звичайні тест-системи. Зараз вони роблять те ж саме і з "Дельтою".

За його словами, це дешево і незрозуміло, чому в Україні не використовують подібні маркери.

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