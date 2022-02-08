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Этот фрукт нужно есть каждый день: снижает уровень холестерина и предотвращает образование рака

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Вторник 08 февраля 2022 16:55
Этот фрукт нужно есть каждый день: снижает уровень холестерина и предотвращает образование рака Польза киви (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Чаще всего люди отдают предпочтение яблокам, апельсинам и бананам. А киви выбирают редко и очень зря, ведь это настоящий кладезь полезных свойств.

О полезных свойствах киви рассказал врач-гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец в Facebook.

По словам специалиста, киви нужно есть каждый день по 2-3 плода для здоровья сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

Почему киви нужно есть каждый день

Киви содержит большое количество витамина С (больше, чем в апельсинах), меди, калия, антиоксидантов, витамина Е и витамина К. Есть его можно полностью, но обычно кожуру не употребляют из-за ее характерной текстуры.

Этот фрукт имеет низкую калорийность - всего 61 калория на 100 граммов сырого плода.

Также это идеальный продукт, если вы желаете похудеть, ведь он содержит много воды и играет важную роль в метаболизме жиров, регулирует уровень холестерина и сахара в крови.

Этот фрукт нужно есть каждый день: снижает уровень холестерина и предотвращает образование ракаПольза киви (pixabay)

К тому же киви контролирует давление, и предотвращает свертывание крови. При этом 2-3 плода киви в день могут заменить таблетку аспирина, которую рекомендуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач говорит, что киви может помочь контролировать симптомы астмы. У людей, которые регулярно употребляют этот фрукт улучшается работа легких.

Отмечается, что большое количество пищевых волокон в киви делают этот фрукт полезным для улучшения пищеварения. Также плоды киви содержат ферменты, помогающие эффективно расщеплять белки в кишечнике.

Этот фрукт нужно есть каждый день: снижает уровень холестерина и предотвращает образование ракаПольза киви (pixabay)

Кроме того, фрукт содержит антиоксиданты, которые уменьшают окислительный стресс (процесс, который может привести к повреждению ДНК). Ученые считают, что регулярное употребление киви может предотвратить развитие рака толстой кишки.

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