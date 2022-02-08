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Цей фрукт потрібно їсти кожного дня: знижує рівень холестерину та запобігає утворенню раку

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Вівторок 08 лютого 2022 16:55
Цей фрукт потрібно їсти кожного дня: знижує рівень холестерину та запобігає утворенню раку Користь ківі (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Найчастіше люди віддають перевагу яблукам, апельсинам і бананам. А ківі вибирають рідко і дуже даремно, адже це – справжнє джерело корисних властивостей.

Про корисні властивості ківі розповів лікар-гастроентеролог і дієтолог Олег Швець у Facebook.

За словами фахівця, ківі потрібно їсти кожного дня по 2-3 плоди для здоров'я серцево-судинної системи й органів травлення.

Чому ківі потрібно їсти кожного дня

Ківі містить велику кількість вітаміну С (більше, ніж в апельсинах), міді, калію, антиоксидантів, вітаміну Е і вітаміну К. Їсти його можна повністю, але зазвичай шкірку не вживають через її характерну текстуру.

Цей фрукт має низьку калорійність – всього 61 калорія на 100 грамів сирого плоду.

Також це ідеальний продукт, якщо ви бажаєте схуднути, адже він містить багато води й відіграє важливу роль у метаболізмі жирів, регулює рівень холестерину та цукру в крові.

Цей фрукт потрібно їсти кожного дня: знижує рівень холестерину та запобігає утворенню ракуКористь ківі (pixabay)

До того ж ківі контролює тиск та запобігає згортанню крові. При цьому 2-3 плоди ківі на день можуть замінити таблетку аспірину, яку рекомендують вживати для профілактики серцево-судинних захворювань.

Лікар каже, що ківі може допомогти контролювати симптоми астми. У людей, які регулярно вживають цей фрукт покращується робота легенів.

Зазначається, що велика кількість харчових волокон у ківі роблять цей фрукт корисним для покращення травлення. Також плоди ківі містять ферменти, що допомагають ефективно розщеплювати білки в кишківнику.

Цей фрукт потрібно їсти кожного дня: знижує рівень холестерину та запобігає утворенню ракуКористь ківі (pixabay)

Окрім того, фрукт містить антиоксиданти, що зменшують окислювальний стрес (процес, який може призвести до пошкодження ДНК). Вчені вважають, що регулярне вживання ківі може запобігти розвитку раку товстої кишки.

Раніше ми повідомляли, які три фрукти обов'язково потрібно їсти взимку.

Також ми писали, які продукти категорично не можна їсти на вечерю.

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