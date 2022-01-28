Три этих фрукта нужно обязательно есть зимой: они наиболее полезны

Зима - это период, когда организм особо нуждается в витаминах. Для того, чтобы оставаться здоровыми, нужно включать в рацион побольше овощей и фруктов. В этих продуктах содержится много полезных нутриентов и клетчатки, которая так нам необходима.

Какие именно фрукты нужно есть зимой рассказала врач-эндокринолог Анастасия Тараско, пишет РИА Новости.

Обращайте свое внимание на те плоды, в которых мало калорий, но много витаминов.

"Будем считать за них те, которые содержат мало калорий, большое количество клетчатки и богаты разнообразными витаминами и микроэлементами", - сказала эндокринолог.

Замороженные фрукты

Зимой стоит обратить внимание на замороженные фрукты, которых очень много в маркетах. Некоторые хозяйки успевают их заморозить летом.

Например, абрикосы, они очень полезны даже в размороженном виде. Бананы - прекрасный источник калия и углеводов, они будут идеальны для перекуса.

"Бананы. За счет большого количества клетчатки, калия, углеводов это идеальный перекус. Триптофан, который в них содержится, субстрат для синтеза гормона радости — серотонина", - сообщила медик.

Сезонные фрукты

Также идеален для холодного времени года гранат, богатый железом, магнием, витамином С и различными биологически активными веществами.