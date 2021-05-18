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Врач назвал факторы, которые влияют на риск возникновения тромбозов

Автор: Анна Шиканова

Тромбоз может возникать при наличии различных факторов и чаще всего они совершенно не связаны с коронавирусом или вакцинацией против этой болезни. Более расположены к тромбозу те, кто ведет малоподвижный образ жизни и много курит.

Об этом рассказал иммунолог Федор Лапий в интервью для ЮНИСЕФ, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отметил специалист, есть пять важных факторов, которые увеличивают риск возникновения тромбозов:

Курение

Оральные контрацептивы

Беременность

Роды

Малоподвижный образ жизни

Федор Лапий также объяснил, почему тромбоз может возникать у некоторых пациентов после вакцинации от COVID-19.

"Это вопрос, который требует изучения. Это не является установленным диагнозом, нет четко установленного причинно-следственной связи", - сказал иммунолог.

Пациентам, у которых есть генетическая предрасположенность к образованию тромбов или наличие варикоза, нужно вести здоровый образ жизни и обязательно добавить в свой распорядок дня умеренные физические нагрузки.

Также специалисты советуют регулярно проходить обследования, сдавать анализ крови, пить достаточное количество воды и употреблять в рационе достаточное количество растительной пищи.

Стоит отметить, что Европейское агентство лекарственных средств заявили, что побочный эффект в виде тромбоза может возникнуть у одного человека на 1000 вакцинированных.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал причину того, что вакцина AstraZeneca может вызвать тромбоз и объяснил, как это предотвратить.

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