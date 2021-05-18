Лікар назвав фактори, які впливають на ризик виникнення тромбозів

Як зазначив фахівець, є п'ять важливих факторів, які збільшують ризик виникнення тромбозів:

Куріння

Оральні контрацептиви

Вагітність

Пологи

Малорухливий спосіб життя

Федір Лапій також пояснив, чому тромбоз може виникати у деяких пацієнтів після вакцинації від COVID-19.

"Це питання, яке вимагає вивчення. Це не є встановленим діагнозом, немає чітко встановленого причинно-наслідкового зв'язку", - сказав імунолог.

Пацієнтам, у яких є генетична схильність до утворення тромбів або наявність варикозу, потрібно вести здоровий спосіб життя та обов'язково додати у свій розпорядок дня помірні фізичні навантаження.

Також фахівці радять регулярно проходити обстеження, здавати аналіз крові, пити достатню кількість води та вживати в раціоні достатню кількість рослинної їжі.