Лікар назвав фактори, які впливають на ризик виникнення тромбозів

Тромбоз може виникати при наявності різних факторів і найчастіше вони абсолютно не пов'язані з коронавірусом або вакцинацією проти цієї хвороби. Більш схильні до тромбозу ті, хто веде малорухливий спосіб життя і багато курить.
Про це розповів імунолог Федір Лапій в інтерв'ю для ЮНІСЕФ, повідомляє пресслужба МОЗ.
Як зазначив фахівець, є п'ять важливих факторів, які збільшують ризик виникнення тромбозів:
Куріння
Оральні контрацептиви
Вагітність
Пологи
Малорухливий спосіб життя
Федір Лапій також пояснив, чому тромбоз може виникати у деяких пацієнтів після вакцинації від COVID-19.
"Це питання, яке вимагає вивчення. Це не є встановленим діагнозом, немає чітко встановленого причинно-наслідкового зв'язку", - сказав імунолог.
Пацієнтам, у яких є генетична схильність до утворення тромбів або наявність варикозу, потрібно вести здоровий спосіб життя та обов'язково додати у свій розпорядок дня помірні фізичні навантаження.
Також фахівці радять регулярно проходити обстеження, здавати аналіз крові, пити достатню кількість води та вживати в раціоні достатню кількість рослинної їжі.
Варто відзначити, що Європейське агентство лікарських засобів заявили, що побічний ефект у вигляді тромбозу може виникнути в однієї людини на 1000 вакцинованих.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав причину того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромбоз і пояснив, як цьому запобігти.