Врач назвал факторы, которые влияют на риск возникновения тромбозов
Тромбоз может возникать при наличии различных факторов и чаще всего они совершенно не связаны с коронавирусом или вакцинацией против этой болезни. Более расположены к тромбозу те, кто ведет малоподвижный образ жизни и много курит.
Об этом рассказал иммунолог Федор Лапий в интервью для ЮНИСЕФ, сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отметил специалист, есть пять важных факторов, которые увеличивают риск возникновения тромбозов:
Курение
Оральные контрацептивы
Беременность
Роды
Малоподвижный образ жизни
Федор Лапий также объяснил, почему тромбоз может возникать у некоторых пациентов после вакцинации от COVID-19.
"Это вопрос, который требует изучения. Это не является установленным диагнозом, нет четко установленного причинно-следственной связи", - сказал иммунолог.
Пациентам, у которых есть генетическая предрасположенность к образованию тромбов или наличие варикоза, нужно вести здоровый образ жизни и обязательно добавить в свой распорядок дня умеренные физические нагрузки.
Также специалисты советуют регулярно проходить обследования, сдавать анализ крови, пить достаточное количество воды и употреблять в рационе достаточное количество растительной пищи.
Стоит отметить, что Европейское агентство лекарственных средств заявили, что побочный эффект в виде тромбоза может возникнуть у одного человека на 1000 вакцинированных.
Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал причину того, что вакцина AstraZeneca может вызвать тромбоз и объяснил, как это предотвратить.