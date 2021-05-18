ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лікар назвав фактори, які впливають на ризик виникнення тромбозів

Новость на русском →
Вівторок 18 травня 2021 18:31
Лікар назвав фактори, які впливають на ризик виникнення тромбозів Лікар назвав причини виникнення тромбозу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Тромбоз може виникати при наявності різних факторів і найчастіше вони абсолютно не пов'язані з коронавірусом або вакцинацією проти цієї хвороби. Більш схильні до тромбозу ті, хто веде малорухливий спосіб життя і багато курить.

Про це розповів імунолог Федір Лапій в інтерв'ю для ЮНІСЕФ, повідомляє пресслужба МОЗ.

Як зазначив фахівець, є п'ять важливих факторів, які збільшують ризик виникнення тромбозів:

Куріння

Оральні контрацептиви

Вагітність

Пологи

Малорухливий спосіб життя

Федір Лапій також пояснив, чому тромбоз може виникати у деяких пацієнтів після вакцинації від COVID-19.

"Це питання, яке вимагає вивчення. Це не є встановленим діагнозом, немає чітко встановленого причинно-наслідкового зв'язку", - сказав імунолог.

Пацієнтам, у яких є генетична схильність до утворення тромбів або наявність варикозу, потрібно вести здоровий спосіб життя та обов'язково додати у свій розпорядок дня помірні фізичні навантаження.

Також фахівці радять регулярно проходити обстеження, здавати аналіз крові, пити достатню кількість води та вживати в раціоні достатню кількість рослинної їжі.

Варто відзначити, що Європейське агентство лікарських засобів заявили, що побічний ефект у вигляді тромбозу може виникнути в однієї людини на 1000 вакцинованих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав причину того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромбоз і пояснив, як цьому запобігти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя врачи вакцинація Вакцина від коронавірусу
LITE
Свято 18 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 18 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини