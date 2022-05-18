Врач назвал 5 вещей, которые могут увеличить риск рака кожи: на что обратить внимание

С повышением температуры все больше людей будут проводить свободное время на улице под палящим солнцем. Однако мало кто знает, что слишком долгое сидение на солнце может иметь риски, самым заметным из которых является риск развития рака кожи.

Доктор Адам Фридманн с Stratum Clinics назвал пять ключевых факторов, определяющих риск развития самой опасной формы рака кожи - меланомы. Об этом сообщает Express .

Меланома - злокачественное новообразование кожи, слизистых оболочек или сосудистой оболочки глаза, происходящее из меланоцитов. Встречается не так часто - на долю меланомы приходится от 5% до 7% злокачественных новообразований кожи человека

Среди основных факторов, указывающих на риск развития болезни, специалист выделяет:

Наличие светлой кожи и легкого обгорания на солнце;

Чрезмерное пребывание на солнце - жизнь или работа на солнце, особенно в жарких странах;

Злокачественная меланома в семейном анамнезе;

Наличие большого количества родинок;

Проблемы с иммунной системой или прием иммунодепрессантов.

Также врач говорит, что важно "распознавать типы кожи у вас и членов вашей семьи. Кожа отличается по своей способности загорать. Чем темнее кожа человека от природы, тем больше она защищена от рака кожи".

Как снизить риск развития болезни

Одним из самых действенных способов является нанесение солнцезащитного крема с высоким SPF (солнцезащитным фактором) для защиты от солнечных УФ-лучей.

Фридманн отмечает, что чем выше SPF, тем сильнее защита от палящих лучей UVB.

"Защита от УФ-А так же важна, поскольку УФ-лучи оказывают более долгосрочное повреждение на кожу, такое как преждевременное старение и рак кожи", - сказал он.

Отметим, что люди, профессионально работающие с индустриальными маслами и маслами без надлежащей защиты, имеют повышенный риск развития рака.

Также стоит отметить о наследственной причине развития такого заболевания. В ряде случаев именно генетическая предрасположенность ведет к развитию рака кожи.