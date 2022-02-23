Названы симптомы в глазах, которые сигнализируют о раке: на что обратить внимание

Рак является растущей глобальной проблемой здравоохранения. Иногда раковые опухоли, которые возникли в других частях тела, могут сначала появиться в глазах. В частности, два из самых распространенных видов рака, которые распространяются на глаза, это рак легких и молочной железы.

Симптомы рака молочной железы включают шишку в груди или под мышкой, или отек в этих областях. Пациенты могут заметить раздражение или ямочки на коже груди, а также покраснение или шелушение кожи.

Однако большинство больных не знают, что признаки рака молочной железы могут возникать в глазах.

Ученые говорят, что жалобами, которые чаще всего связаны с метастазированием рака, является безболезненное затуманивание зрения, которое может возникать у 88 процентов.

Пять процентов участников сообщают о том, что они плохо видят. А еще у пяти процентов возникает фотопсия - это заболевание глаз, которое обычно проявляется в виде мерцания света и мерцающих огней.

Отмечается, что у мужчин рак легких с большей вероятностью распространяется на глаза.

Симптомы злокачественной опухоли в легких могут выражаться нечетким видением, потерей зрения и болью в глазах.

Центры по контролю и профилактике заболеваний добавляют, что другие изменения, которые иногда могут возникать при раке легких, могут включать повторные приступы пневмонии и увеличение или увеличение лимфатических узлов в груди в области между легкими.

Как предотвратить рак

Основные правила профилактики рака включают правильное питание, правильные физические упражнения и отказ от табака.

Отмечается, что физические упражнения снижают у женщин риск рака груди.

Не менее важно оставаться стройным, поскольку ожирение увеличивает риск развития многих форм рака. Поэтому специалисты рекомендуют потреблять меньше калорий и сжигать больше во время физических упражнений.