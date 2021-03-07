Врач из Львова рассказал, были ли у него побочные эффекты после вакцины от коронавируса
Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко заявил, что после того как он сделал прививку от коронавируса у него не было никаких побочных эффектов. При этом самочувствие также никак не ухудшилось.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.
"Я первым во Львовской области вакцинировался от коронавируса. Хочу подчеркнуть, что никаких побочных эффектов или каких-то неприятных ощущений у меня не было. Я в октябре 2020 делал прививки против сезонного гриппа, то ощущение тогда были неприятные. А сейчас я вообще не почувствовал никаких изменений", - сказал Федоренко.
Он также подчеркнул, что после прививки температура его тела осталась на прежнем уровне и не поднималась.
"Могу с уверенностью как медицинский работник, как врач, сказать, что вакцинацию я перенес хорошо, и вакцина от AstraZeneca не дает никаких побочных эффектов", - подчеркнул Федоренко.
Напомним, врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал, что в Украине процесс вакцинации проходит крайне медленно. За 10 дней прививку сделали 16 тысячам граждан. При этом нормальные показатели в сутки - около 50-100 тысяч инъекций.
По словам специалиста, с такими темпами вакцинация буде неэффективна против появления новых штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что Украина скорее дождется появления коллективного иммунитета, чем искусственного.
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