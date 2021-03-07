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Врач из Львова рассказал, были ли у него побочные эффекты после вакцины от коронавируса

Новина українською → Львов, Воскресенье 07 марта 2021 17:09
Врач из Львова рассказал, были ли у него побочные эффекты после вакцины от коронавируса Вакцинация от коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко заявил, что после того как он сделал прививку от коронавируса у него не было никаких побочных эффектов. При этом самочувствие также никак не ухудшилось.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Я первым во Львовской области вакцинировался от коронавируса. Хочу подчеркнуть, что никаких побочных эффектов или каких-то неприятных ощущений у меня не было. Я в октябре 2020 делал прививки против сезонного гриппа, то ощущение тогда были неприятные. А сейчас я вообще не почувствовал никаких изменений", - сказал Федоренко.

Он также подчеркнул, что после прививки температура его тела осталась на прежнем уровне и не поднималась.

"Могу с уверенностью как медицинский работник, как врач, сказать, что вакцинацию я перенес хорошо, и вакцина от AstraZeneca не дает никаких побочных эффектов", - подчеркнул Федоренко.

Напомним, врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал, что в Украине процесс вакцинации проходит крайне медленно. За 10 дней прививку сделали 16 тысячам граждан. При этом нормальные показатели в сутки - около 50-100 тысяч инъекций.

По словам специалиста, с такими темпами вакцинация буде неэффективна против появления новых штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что Украина скорее дождется появления коллективного иммунитета, чем искусственного.

Мы также писали о том, что в Минздраве рассказали, кто может не записываться на прививку от COVID-19.

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