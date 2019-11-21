Врач лично сказал: Анастасию Заворотнюк снова "похоронили"

Анастасию Заворотнюк, которая на данный момент проходит реабилитацию после удаления опухоли на головном мозге в элитной больнице под Москвой, снова "похоронили" в социальных сетях. В сети появилась информация, что якобы Заворотнюк умерла и это даже подтвердил ее врач. Однако родственники актрисы опровергли информацию о ее смерти и опубликовали соответствующий пост на странице в Instagram.

Как отметили в группе поддержки Анастасии Заворотнюк, в социальных сетях появилась информация о смерти артистки и это подтверждается скриншотами переписки, в которых сказано, что лечащий врач подтвердил летальный исход.

Анастасия Заовротнюк (Фото: instagram.com)

"Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без "жареных фактов", тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии?" – сказано в сообщении.

Анастасия Заовротнюк (Фото: instagram.com)

Родственники Анастасии Заворотнюк сообщили, что все написанное в скриншотах – неправда и отметили, что данная информация будет передана в клинику, на которую ссылается автор фейка.

"Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать", - добавили родные актрисы.

Скриншоты переписки