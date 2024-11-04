Вправи для зниження стресу. Ірина Пістрюга розповідає, як зберегти спокій під час війни

Ви відчуваєте постійну тривогу, безсоння або відчуття вигорання? Це і не дивно, адже сучасний світ повний стресів, а війна в Україні додала ще більше випробувань. Як зберегти психічне здоров’я в таких умовах?

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) колишня вчителька, а зараз блогерка-мільйонниця, засновниця застосунку для медитацій, дихальних практик і афірмацій Ірина Пістрюга розповіла про те, як боротися з негативними емоціями українцям і про важливість медитації та дихальних практик у повсякденному житті.

– Що було найскладнішим моментом у переході від вчителювання до кар'єри блогера?

– Як і в будь-яких змінах - саме етап вибору. Вибір піти в невідоме, нове чи залишитись у старому, але в стабільності. Звісно, коли я переходила в блогінг, ця сфера ще була нова для всіх і мало хто знав, які перспективи вона розкриває. В той час як вчителювання віками було, є й буде. Але все ж я зробила свій вибір і не було дня, коли я шкодувала про це.

Ірина Пістрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

– Твоя формула успіху: що потрібно для того, щоб стати топ-блогером?

– Найголовніше - відчути власну цінність і що ти можеш дати людям. У кожній людині є особливість, яка точно може підкупити сотні тисяч людей. Хтось вміє розмовляти так, що хочеться слухати, хтось може ділитися власним досвідом й вже комусь це буде корисно, хтось вміє красиво знімати й люди будуть надихатися естетикою - абсолютно все цінно, і все має місце бути. І з цього висновок - бути собою й проявлятися.

– Як медитації змінили твоє життя з початку повномасштабного вторгнення?

– Війна принесла багато змін і викликів, але медитації стали важливою підтримкою. Вони допомагають створити простір для відпочинку та глибшого з’єднання із собою, що дуже важливо в умовах постійної тривоги. Завдяки медитаціям мені вдалося зберегти внутрішню стабільність і підтримувати свій стан, навіть коли навколо стільки напруги, хаосу.

Серед особливих результатів - розвиток терпимості до складних емоцій і вміння відчувати безпеку всередині себе. Це підтримує не лише мене, а й дозволяє ділитися цими відчуттями з іншими через мій застосунок із медитаціями та у себе в блозі.

Ірина Пістрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

– Що саме допомогло "прийти в себе" і які рецепти можуть допомогти українцям справитися з тривогою і стресом під час війни?

– Я така людина, що стресові ситуації мене вмикають і мозок працює на всі 100%. І коли все почалося, я немов знала, що робити. І, звісно, цьому сприяла моя вже пророблена робота над собою, але і були моменти, які вибивали, і це нормально.

Рецепт такий:

Дихання. Дихальні практики, як момент повернення себе у стан, коли ти можеш приймати ефективні рішення.

Фізична активність. Прогулянка, йога, пілатес, танці, біг, зарядка допомагають вивільняти накопичення емоцій, стресу, тривоги, пропускати нову енергію.

Медитації та практики. Працювати з ментальним станом, сприйняттям, внутрішньою опорою та внутрішньою силою.

Нове. Нові хобі, новий маршрут дороги на роботу, нова страва, нова книга - нове дає мозку нові нейронні звʼязки, розширюючи внутрішній світ.

Ці практики - мої ключі до спокою в буремний час, і я відчуваю, як кожна з них веде мене до глибшого розуміння себе та світу навколо.

– При яких конкретних проблемах можуть допомогти медитації та дихальні практики?

Дихальні практики та медитації стали моїм потужним інструментом у подоланні стресу і тривоги. Коли я відчуваю напругу, глибоке дихання прибирає її, відкриваючи простір для спокою.

У моменти безсоння я використовую медитації, щоб заспокоїти розум і підготувати тіло до сну.

Коли концентрація втрачається, фокус на диханні повертає ясність і продуктивність.

Ці практики також допомагають мені вивільняти емоції, підтримують фізичне самопочуття та ресурс.

Блогерка розповіла, як їй допомагають медитації (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

– Можеш розповісти кілька дихальних вправ для зниження стресу?

– Ось дві мої улюблені практики дихання, пропоную всім читачам та редакції зробити її вже зараз.

Дихання по квадрату. Ця вправа складається з чотирьох фаз, які допомагають зосередитися. Сядьте в зручну позу та уявіть квадрат. Вдихайте через ніс на рахунок 4, затримайте дихання на рахунок 4, видихайте через рот на рахунок 4 і знову затримайте дихання на рахунок 4. Повторюйте цю послідовність кілька разів, дозволяючи кожному колу заспокоювати ваш розум і тіло.

Дихання 4-7-8. Сядьте з прямою спиною, вдихайте через ніс на рахунок 4, затримайте дихання на рахунок 7 і видихайте через рот на рахунок 8. Ця вправа допомагає зменшити тривогу і сприяє релаксації. Повторюйте цю техніку кілька разів, відчуваючи, як напруга відступає з кожним видихом.

– Яка твоя найбільша мрія на цей момент?

– Насправді робити все те, що роблю зараз і проявляти на все більший масштаб. Допомагати людям - обирати себе, чути свій внутрішній голос, стати по істинні щасливою та гармонійною людиною, в єдності з собою та світом. Ну, і звісно, мрія яка живе в серці кожного українця, - це, щоб на нашій землі настав спокій.

Ірина Пістрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)