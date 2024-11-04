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Вправи для зниження стресу. Ірина Пістрюга розповідає, як зберегти спокій під час війни

Понеділок 04 листопада 2024 18:25
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Вправи для зниження стресу. Ірина Пістрюга розповідає, як зберегти спокій під час війни Ірина Пістрюга розповіла, як боротися зі стресом за допомогою медитації (фото: instagram.com/irka_pistryuga)
Автор: Катерина Собкова

Ви відчуваєте постійну тривогу, безсоння або відчуття вигорання? Це і не дивно, адже сучасний світ повний стресів, а війна в Україні додала ще більше випробувань. Як зберегти психічне здоров’я в таких умовах?

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) колишня вчителька, а зараз блогерка-мільйонниця, засновниця застосунку для медитацій, дихальних практик і афірмацій Ірина Пістрюга розповіла про те, як боротися з негативними емоціями українцям і про важливість медитації та дихальних практик у повсякденному житті.

– Що було найскладнішим моментом у переході від вчителювання до кар'єри блогера?

– Як і в будь-яких змінах - саме етап вибору. Вибір піти в невідоме, нове чи залишитись у старому, але в стабільності. Звісно, коли я переходила в блогінг, ця сфера ще була нова для всіх і мало хто знав, які перспективи вона розкриває. В той час як вчителювання віками було, є й буде. Але все ж я зробила свій вибір і не було дня, коли я шкодувала про це.

Вправи для зниження стресу. Ірина Пістрюга розповідає, як зберегти спокій під час війни

Ірина Пістрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

– Твоя формула успіху: що потрібно для того, щоб стати топ-блогером?

– Найголовніше - відчути власну цінність і що ти можеш дати людям. У кожній людині є особливість, яка точно може підкупити сотні тисяч людей. Хтось вміє розмовляти так, що хочеться слухати, хтось може ділитися власним досвідом й вже комусь це буде корисно, хтось вміє красиво знімати й люди будуть надихатися естетикою - абсолютно все цінно, і все має місце бути. І з цього висновок - бути собою й проявлятися.

– Як медитації змінили твоє життя з початку повномасштабного вторгнення?

– Війна принесла багато змін і викликів, але медитації стали важливою підтримкою. Вони допомагають створити простір для відпочинку та глибшого з’єднання із собою, що дуже важливо в умовах постійної тривоги. Завдяки медитаціям мені вдалося зберегти внутрішню стабільність і підтримувати свій стан, навіть коли навколо стільки напруги, хаосу.

Серед особливих результатів - розвиток терпимості до складних емоцій і вміння відчувати безпеку всередині себе. Це підтримує не лише мене, а й дозволяє ділитися цими відчуттями з іншими через мій застосунок із медитаціями та у себе в блозі.

Вправи для зниження стресу. Ірина Пістрюга розповідає, як зберегти спокій під час війниІрина Пістрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

– Що саме допомогло "прийти в себе" і які рецепти можуть допомогти українцям справитися з тривогою і стресом під час війни?

– Я така людина, що стресові ситуації мене вмикають і мозок працює на всі 100%. І коли все почалося, я немов знала, що робити. І, звісно, цьому сприяла моя вже пророблена робота над собою, але і були моменти, які вибивали, і це нормально.

Рецепт такий:

  • Дихання. Дихальні практики, як момент повернення себе у стан, коли ти можеш приймати ефективні рішення.

  • Фізична активність. Прогулянка, йога, пілатес, танці, біг, зарядка допомагають вивільняти накопичення емоцій, стресу, тривоги, пропускати нову енергію.

  • Медитації та практики. Працювати з ментальним станом, сприйняттям, внутрішньою опорою та внутрішньою силою.

  • Нове. Нові хобі, новий маршрут дороги на роботу, нова страва, нова книга - нове дає мозку нові нейронні звʼязки, розширюючи внутрішній світ.

Ці практики - мої ключі до спокою в буремний час, і я відчуваю, як кожна з них веде мене до глибшого розуміння себе та світу навколо.

– При яких конкретних проблемах можуть допомогти медитації та дихальні практики?

Дихальні практики та медитації стали моїм потужним інструментом у подоланні стресу і тривоги. Коли я відчуваю напругу, глибоке дихання прибирає її, відкриваючи простір для спокою.

У моменти безсоння я використовую медитації, щоб заспокоїти розум і підготувати тіло до сну.

Коли концентрація втрачається, фокус на диханні повертає ясність і продуктивність.

Ці практики також допомагають мені вивільняти емоції, підтримують фізичне самопочуття та ресурс.

Вправи для зниження стресу. Ірина Пістрюга розповідає, як зберегти спокій під час війни

Блогерка розповіла, як їй допомагають медитації (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

– Можеш розповісти кілька дихальних вправ для зниження стресу?

– Ось дві мої улюблені практики дихання, пропоную всім читачам та редакції зробити її вже зараз.

Дихання по квадрату. Ця вправа складається з чотирьох фаз, які допомагають зосередитися. Сядьте в зручну позу та уявіть квадрат. Вдихайте через ніс на рахунок 4, затримайте дихання на рахунок 4, видихайте через рот на рахунок 4 і знову затримайте дихання на рахунок 4. Повторюйте цю послідовність кілька разів, дозволяючи кожному колу заспокоювати ваш розум і тіло.

Дихання 4-7-8. Сядьте з прямою спиною, вдихайте через ніс на рахунок 4, затримайте дихання на рахунок 7 і видихайте через рот на рахунок 8. Ця вправа допомагає зменшити тривогу і сприяє релаксації. Повторюйте цю техніку кілька разів, відчуваючи, як напруга відступає з кожним видихом.

– Яка твоя найбільша мрія на цей момент?

– Насправді робити все те, що роблю зараз і проявляти на все більший масштаб. Допомагати людям - обирати себе, чути свій внутрішній голос, стати по істинні щасливою та гармонійною людиною, в єдності з собою та світом. Ну, і звісно, мрія яка живе в серці кожного українця, - це, щоб на нашій землі настав спокій.

Вправи для зниження стресу. Ірина Пістрюга розповідає, як зберегти спокій під час війни

Ірина Пістрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

Раніше Пістрюга вперше зізналася, що між нею та Артемом Пивоваровим.

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