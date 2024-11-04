Упражнения для снижения стресса. Ирина Пистрюга рассказывает, как сохранить спокойствие во время войны

Вы испытываете постоянную тревогу, бессонницу или чувство выгорания? Это и не удивительно, ведь современный мир полон стрессов, а война в Украине добавила еще больше испытаний. Как сохранить психическое здоровье в таких условиях?

В интервью РБК-Украина (проект Styler) бывшая учительница, а сейчас блогерша-миллионница, основательница приложения для медитаций, дыхательных практик и аффирмаций Ирина Пистрюга рассказала о том, как бороться с негативными эмоциями украинцам и о важности медитаций и дыхательных практик в повседневной жизни.

– Что было самым сложным моментом в переходе от учительства к карьере блогера?

– Как и в любых изменениях - именно этап выбора. Выбор пойти в неизвестное, новое или остаться в старом, но не в стабильности. Конечно, когда я переходила в блогинг, эта сфера еще была новой для всех и мало кто знал, какие перспективы она раскрывает. В то время как учительство веками было, есть и будет. Но все же я сделала свой выбор и не было ни дня, когда я сожалела об этом.

Ирина Пистрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

– Твоя формула успеха: что нужно для того, чтобы стать топ-блогером?

– Самое главное - почувствовать собственную ценность и что ты можешь дать людям. В каждом человеке есть особенность, точно может подкупить сотни тысяч людей. Кто-то умеет разговаривать так, что хочется слушать, кто-то может делиться собственным опытом и уж кому-то это будет полезно, кто-то умеет красиво снимать и люди будут вдохновляться эстетикой - все абсолютно ценно, и все имеет место быть. И из этого вывод - быть собой и проявляться.

– Как медитации изменили твою жизнь после начала полномасштабного вторжения?

– Война принесла много изменений и вызовов, но медитации оказались важной поддержкой. Они помогают создать пространство для отдыха и более глубокого соединения с собой, что очень важно в условиях постоянной тревоги. Благодаря медитациям мне удалось сохранить внутреннюю стабильность и поддерживать свое состояние, даже когда вокруг столько напряжения, хаоса.

Среди особых результатов - развитие терпимости к сложным эмоциям и умение испытывать безопасность внутри себя. Это поддерживает не только меня, но и позволяет делиться этими ощущениями с другими через мое приложение с медитациями и у себя в блоге.

Ирина Пистрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

– Что именно помогло "прийти в себя" и какие рецепты могут помочь украинцам справиться с тревогой и стрессом во время войны?

– Я такой человек, что стрессовые ситуации меня включают и мозг работает на все 100%. И когда все началось, я словно знала, что делать. И, конечно, этому способствовала моя уже проделанная работа над собой, но и были моменты, которые выбивали, и это нормально.

Рецепт такой:

Дыхание. Дыхательные практики как момент возвращения себя в состояние, когда ты можешь принимать эффективные решения.

Физическая активность. Прогулка, йога, пилатес, танцы, бег, зарядка помогают высвобождать накопление эмоций, стресса, тревоги, пропускать новую энергию.

Медитации и практики. Работать с ментальным состоянием, восприятием, внутренней опорой и внутренней силой.

Новое. Новые хобби, новый маршрут дороги на работу, новое блюдо, новая книга - новое дает мозгу новые нейронные связи, расширяя внутренний мир.

Эти практики - мои ключи к спокойствию в бурное время, и я чувствую, как каждая из них ведет меня к более глубокому пониманию себя и мира вокруг.

– При каких конкретных проблемах могут помочь медитации и дыхательные практики?

Дыхательные практики и медитации стали моим мощным инструментом в преодолении стресса и тревоги. Когда я чувствую напряжение, глубокое дыхание убирает ее, открывая пространство для покоя.

В моменты бессонницы я использую медитации, чтобы успокоить ум и подготовить тело ко сну.

Когда концентрация теряется, фокус на дыхании возвращает ясность и производительность.

Эти практики помогают мне высвобождать эмоции, поддерживают физическое самочувствие и ресурс.

Блогерша рассказала, как ей помогают медитации (фото: instagram.com/irka_pistryuga)

– Можешь рассказать несколько дыхательных упражнений для понижения стресса?

– Вот две мои любимые практики дыхания, предлагаю всем читателям и редакции сделать ее уже сейчас.

Дыхание по квадрату. Это упражнение состоит из четырех фаз, помогающих сосредоточиться. Сядьте в удобную позу и представьте квадрат. Вдыхайте через нос на счет 4, задержите дыхание на счет 4, выдыхайте через рот на счет 4 и снова задержите дыхание на счет 4. Повторяйте эту последовательность несколько раз, позволяя каждому кругу успокаивать ваш разум и тело.

Дыхание 4-7-8. Сядьте с прямой спиной, вдыхайте через нос на счет 4, задержите дыхание на счет 7 и выдыхайте через рот на счет 8. Это упражнение помогает снизить тревогу и способствует релаксации. Повторяйте эту технику несколько раз, ощущая, как напряжение отступает с каждым выдохом.

– Какая твоя самая большая мечта на данный момент?

– На самом деле делать все то, что делаю сейчас и проявлять на все больший масштаб. Помогать людям - выбирать себя, слышать свой внутренний голос, стать по-настоящему счастливым и гармоничным человеком, в единстве с собой и миром. Ну, и конечно же, мечта, которая живет в сердце каждого украинца, - это, чтобы на нашей земле наступил покой.

Ирина Пистрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)