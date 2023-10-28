Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Знайдіть на зображеннях "прихованих" тварин

Пропонуємо вашій увазі низку картинок, на кожній з яких є та чи інша тварина.

Для розв'язання оптичних ілюзій підготуйте таймер або секундомір і засікайте по 20 секунд на кожне із зображень.

Готові? Поїхали!

Десь тут у засніженій траві ховається вовк.

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Підказка: зверніть увагу на ліву частину зображення.

Поміж листя й квітів причаївся папуга.

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Підказка: не варта особливої уваги права частина картинки.

Серед колод відпочиває ледь помітний кіт.

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Підказка: особливу увагу варто звернути на середину зображення.

В опалому листі спробуйте знайти змію.

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Підказка: зверніть особливу увагу на центральну частину світлини.

Серед скель - ледь помітна білка.

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Підказка: уважно роздивіться верхню частину зображення.

З-поміж дерев на вас спокійно дивиться жирафа.

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Підказка: не варта уваги ліва частина картинки.

У скелях можна помітити цілих три кречети.

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Підказка: птахи "ховаються" майже по центру зображення.

А тут "прихований" невеликий птах бекас.

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Підказка: зверніть увагу на ліву нижню частину картинки.

Десь тут причаїлась змія мідянка.

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Підказка: ліва частина зображення не стане вам у нагоді.

На цьому зображенні потрібно знайти непомітного, на перший погляд, птаха.

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Підказка: зверніть увагу на праву частину картинки.

Де насправді ховались тварини

Якщо на вищевикладених зображеннях вам все ж таки не вдалось знайти декого із тварин, перегляньте відео, що містить всі відповіді.