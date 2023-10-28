Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Розв'язувати головоломки та оптичні ілюзії полюбляють і діти, і дорослі. Вони розвивають увагу, тренують спостережливість і прокачують мозок.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує всім охочим витратити 5 хвилин часу та знайти на низці зображень різних тварин, які практично "сховалися" на тлі оточуючої місцевості.
При підготовці матеріалу було використано джерела: YouTube-канал MillionGlitters, Wikipedia.
Пропонуємо вашій увазі низку картинок, на кожній з яких є та чи інша тварина.
Для розв'язання оптичних ілюзій підготуйте таймер або секундомір і засікайте по 20 секунд на кожне із зображень.
Готові? Поїхали!
Десь тут у засніженій траві ховається вовк.
Скріншот
Підказка: зверніть увагу на ліву частину зображення.
Поміж листя й квітів причаївся папуга.
Скріншот
Підказка: не варта особливої уваги права частина картинки.
Серед колод відпочиває ледь помітний кіт.
Скріншот
Підказка: особливу увагу варто звернути на середину зображення.
В опалому листі спробуйте знайти змію.
Скріншот
Підказка: зверніть особливу увагу на центральну частину світлини.
Серед скель - ледь помітна білка.
Скріншот
Підказка: уважно роздивіться верхню частину зображення.
З-поміж дерев на вас спокійно дивиться жирафа.
Скріншот
Підказка: не варта уваги ліва частина картинки.
У скелях можна помітити цілих три кречети.
Скріншот
Підказка: птахи "ховаються" майже по центру зображення.
А тут "прихований" невеликий птах бекас.
Скріншот
Підказка: зверніть увагу на ліву нижню частину картинки.
Десь тут причаїлась змія мідянка.
Скріншот
Підказка: ліва частина зображення не стане вам у нагоді.
На цьому зображенні потрібно знайти непомітного, на перший погляд, птаха.
Скріншот
Підказка: зверніть увагу на праву частину картинки.
Якщо на вищевикладених зображеннях вам все ж таки не вдалось знайти декого із тварин, перегляньте відео, що містить всі відповіді.
Також пропонуємо вам знайти приховане число за 17 секунд.
А ще спробуйте розв'язати оптичну ілюзію про тварин для найуважніших.