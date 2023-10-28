Справятся даже дети! Найдите попугая среди листьев за 20 секунд

Найдите на изображениях "скрытых" животных

Предлагаем вашему вниманию ряд картинок, на каждой из которых есть то или иное животное.

Для решения оптических иллюзий подготовьте таймер или секундомер и засекайте по 20 секунд на каждое изображение.

Готовы? Поехали!

Где-то в заснеженной траве прячется волк.

Скриншот

Подсказка: обратите внимание на левую часть изображения.

Между листьями и цветами притаился попугай.

Скриншот

Подсказка: не стоит особого внимания правая часть картинки.

Среди бревен отдыхает едва заметный кот.

Скриншот

Подсказка: особое внимание следует обратить на середину изображения.

В опавших листьях попробуйте найти змею.

Скриншот

Подсказка: Обратите особое внимание на центральную часть фотографии.

Среди скал - едва заметная белка.

Скриншот

Подсказка: внимательно осмотрите верхнюю часть изображения.

Среди деревьев на вас спокойно смотрит жираф.

Скриншот

Подсказка: не стоит внимания левая часть картинки.

В скалах можно заметить целых три кречета.

Скриншот

Подсказка: птицы "прячутся" почти по центру изображения.

А здесь "скрыта" небольшая птица бекас.

Скриншот

Подсказка: обратите внимание на нижнюю левую часть картинки.

Где-то тут притаилась змея медянка.

Скриншот

Подсказка: левая часть изображения вам не пригодится.

На этом изображении нужно найти незаметную, на первый взгляд, птицу.

Скриншот

Подсказка: обратите внимание на правую часть картинки.

Где на самом деле прятались животные

Если на вышеизложенных изображениях вам все же не удалось найти некоторых животных, просмотрите видео, содержащее все ответы.