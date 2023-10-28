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Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Субота 28 жовтня 2023 09:00
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Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд Оптичні ілюзії чудово тренують увагу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Розв'язувати головоломки та оптичні ілюзії полюбляють і діти, і дорослі. Вони розвивають увагу, тренують спостережливість і прокачують мозок.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує всім охочим витратити 5 хвилин часу та знайти на низці зображень різних тварин, які практично "сховалися" на тлі оточуючої місцевості.

При підготовці матеріалу було використано джерела: YouTube-канал MillionGlitters, Wikipedia.

Знайдіть на зображеннях "прихованих" тварин

Пропонуємо вашій увазі низку картинок, на кожній з яких є та чи інша тварина.

Для розв'язання оптичних ілюзій підготуйте таймер або секундомір і засікайте по 20 секунд на кожне із зображень.

Готові? Поїхали!

Десь тут у засніженій траві ховається вовк.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: зверніть увагу на ліву частину зображення.

Поміж листя й квітів причаївся папуга.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: не варта особливої уваги права частина картинки.

Серед колод відпочиває ледь помітний кіт.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: особливу увагу варто звернути на середину зображення.

В опалому листі спробуйте знайти змію.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: зверніть особливу увагу на центральну частину світлини.

Серед скель - ледь помітна білка.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: уважно роздивіться верхню частину зображення.

З-поміж дерев на вас спокійно дивиться жирафа.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: не варта уваги ліва частина картинки.

У скелях можна помітити цілих три кречети.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: птахи "ховаються" майже по центру зображення.

А тут "прихований" невеликий птах бекас.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: зверніть увагу на ліву нижню частину картинки.

Десь тут причаїлась змія мідянка.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: ліва частина зображення не стане вам у нагоді.

На цьому зображенні потрібно знайти непомітного, на перший погляд, птаха.

Впораються навіть діти! Знайдіть папугу серед листя за 20 секунд

Скріншот

Підказка: зверніть увагу на праву частину картинки.

Де насправді ховались тварини

Якщо на вищевикладених зображеннях вам все ж таки не вдалось знайти декого із тварин, перегляньте відео, що містить всі відповіді.

Також пропонуємо вам знайти приховане число за 17 секунд.

А ще спробуйте розв'язати оптичну ілюзію про тварин для найуважніших.

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