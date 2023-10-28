Справятся даже дети! Найдите попугая среди листьев за 20 секунд

Решать головоломки и оптические иллюзии любят и дети, и взрослые. Они развивают внимание, тренируют наблюдательность и прокачивают мозг.

При подготовке материала были использованы источники: YouTube-канал MillionGlitters, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает всем желающим потратить 5 минут времени и найти на ряде изображений разных животных, практически "спрятавшихся" на фоне окружающей местности.

Найдите на изображениях "скрытых" животных

Предлагаем вашему вниманию ряд картинок, на каждой из которых есть то или иное животное.

Для решения оптических иллюзий подготовьте таймер или секундомер и засекайте по 20 секунд на каждое изображение.

Готовы? Поехали!

Где-то в заснеженной траве прячется волк.

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Подсказка: обратите внимание на левую часть изображения.

Между листьями и цветами притаился попугай.

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Подсказка: не стоит особого внимания правая часть картинки.

Среди бревен отдыхает едва заметный кот.

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Подсказка: особое внимание следует обратить на середину изображения.

В опавших листьях попробуйте найти змею.

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Подсказка: Обратите особое внимание на центральную часть фотографии.

Среди скал - едва заметная белка.

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Подсказка: внимательно осмотрите верхнюю часть изображения.

Среди деревьев на вас спокойно смотрит жираф.

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Подсказка: не стоит внимания левая часть картинки.

В скалах можно заметить целых три кречета.

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Подсказка: птицы "прячутся" почти по центру изображения.

А здесь "скрыта" небольшая птица бекас.

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Подсказка: обратите внимание на нижнюю левую часть картинки.

Где-то тут притаилась змея медянка.

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Подсказка: левая часть изображения вам не пригодится.

На этом изображении нужно найти незаметную, на первый взгляд, птицу.

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Подсказка: обратите внимание на правую часть картинки.

Где на самом деле прятались животные

Если на вышеизложенных изображениях вам все же не удалось найти некоторых животных, просмотрите видео, содержащее все ответы.