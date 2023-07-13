ВПО можуть отримувати допомогу від українців за кордоном: що надають та як оформити

Як отримати житло від українців

Для тих, хто не виїхав за кордон, а перемістився в іншу частину України, діє програма "Прихисток". Згідно з нею внутрішньо переміщені особи можуть отримати житло від українців, які не виїхали.

Оголошення про надання прихистку розміщують саме власники житла. Тому ви зможете знайти таку пропозицію, яка буде підходити за всіма параметрами.

Усе, що потрібно зробити, це зареєструватися на сайті та за допомогою фільтрів обрати помешкання. Коли вибір зроблено, зв'яжіться напряму з власником.

Скриншоти: Styler

За умовами програми ті, хто надав прихисток, отримають компенсацію від держави на сплату комунальних послуг. Виплата компенсації за житлово-комунальні послуги за березень-квітень повинна розпочатися до 20 липня.

Як українці за кордоном можуть долучитися до допомоги

Тепер надати прихисток можуть і біженці з-за кордону.

Суть програми також полягає в тому, щоб надати своє житло в Україні переселенцям.

Наразі перед Мінреінтеграції стоїть завдання з опрацювання спрощеної процедури підтвердження даних. Це необхідно для того, щоб власники нерухомості, які зараз за кордоном, могли надавати переселенцям житло за цією програмою.