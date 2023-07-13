ВПЛ могут получать помощь от украинцев за границей: что предоставляют и как оформить

Как получить жилье от украинцев

Для тех, кто не выехал за границу, а переместился в другую часть Украины, действует программа "Прихисток". Согласно ей внутренне перемещенные лица могут получить жилье от не выехавших украинцев.

Объявление о предоставлении дома или квартиры размещают именно владельцы жилья. Поэтому вы сможете найти такое предложение, которое будет подходить по всем параметрам.

Все, что нужно сделать, это зарегистрироваться на сайте и с помощью фильтров выбрать жилье. Когда выбор сделан, свяжитесь напрямую с владельцем.

Скриншоты: Styler

По условиям программы предоставившие жилье получат компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг. Выплата компенсации за жилищно-коммунальные услуги за март-апрель должна начаться до 20 июля.

Как украинцы за границей могут присоединиться к помощи

Теперь предоставить помощь могут и беженцы из-за границы.

Суть программы также состоит в том, чтобы предоставить свое жилье в Украине переселенцам.

В настоящее время перед Минреинтеграции стоит задача по разработке упрощенной процедуры подтверждения данных. Это необходимо для того, чтобы владельцы недвижимости, которые сейчас за границей, могли предоставлять переселенцам жилье по этой программе.