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Для ВПО з Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Вівторок 30 липня 2024 15:20
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Для ВПО з Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова Фото: для ВПО з Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Для вимушених переселенців із Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги. Отримати її можуть люди, які обслуговуються у хабі Лисичанської громади у Дніпрі. Фонд Ріната Ахметова спрямував для них набори із продуктами найпершої необхідності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

До продуктового набору входять макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Рінат Ахметов
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