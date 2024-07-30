Фото: для ВПО з Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

Для вимушених переселенців із Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги. Отримати її можуть люди, які обслуговуються у хабі Лисичанської громади у Дніпрі. Фонд Ріната Ахметова спрямував для них набори із продуктами найпершої необхідності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.