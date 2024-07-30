Для ВПЛ из Луганской области в Днепре продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова
Фото: для ВПЛ из Луганской области В Днепре продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Для вынужденных переселенцев из Луганской области в Днепре идет выдача помощи. Получить ее могут люди, обслуживаемые в хабе Лисичанского общества в Днепре. Фонд Рината Ахметова направил для них наборы с продуктами первой необходимости.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
В продуктовый набор входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.