Фото: для ВПЛ из Луганской области В Днепре продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)

Для вынужденных переселенцев из Луганской области в Днепре идет выдача помощи. Получить ее могут люди, обслуживаемые в хабе Лисичанского общества в Днепре. Фонд Рината Ахметова направил для них наборы с продуктами первой необходимости.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.