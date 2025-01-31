Для ВПО із Покровського району у Кам‘янському прямує допомога від Фонду Ахметова

Видачі допомоги здійснюватимуться у соціальному хабі Покровської адміністрації в Кам‘янському. Отримати її можуть переселенці, які зареєстровані у цьому хабі.

Кожний продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, соняшникову олію, консервовану квасолю, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.