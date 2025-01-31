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Для ВПЛ из Покровского района в Каменском направляется помощь от Фонда Ахметова

Фото: для ВПЛ из Покровского района в Каменском направляется помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Юлия Бойко

Каменское, что в Днепропетровской области, приютило многих вынужденных переселенцев. Для людей, которые эвакуировались из Покровского района Донецкой области, Фонд Рината Ахметова передал тысячу наборов с продуктами длительного хранения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Выдачи помощи будут осуществляться в социальном хабе Покровской администрации в Каменском. Получить ее могут переселенцы, которые зарегистрированы в этом хабе.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.

 

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Ринат АхметовДонецкая областьПокровскКаменское