Впливав на філософів від свого часу до сучасності: ці 10 цитат Сократа актуальні й зараз

Сократ - грецький філософ з Афін, який жив приблизно в 470-399 роках до н.е. Якщо вірити стародавнім епосам, то народився він саме 4 червня. Він був засновником західної філософії та одним з перших філософів етичної традиції думки.

Які цитати Сократа стали крилатими та що відомо про цього філософа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Філософ, який не написав жодного тексту

Древньогрецькій філософ з Афін був дуже загадковою постаттю. Він дійсно не написав жодного тексту і відомий в основному посмертним розповідям класичних письменників.

Його учнями були Платон та Ксенофонт, які записували за своїм вчителем діалоги. Переважно в цих діалогах обговорювалися теми в стилі запитань та відповідей. Саме вони дали початок літературному жанру сократівського діалогу.

Суперечливі свідчення про Сократа роблять реконструкцію його філософії майже неможливою - ситуація, відома як сократівська проблема.

Однак філософ був дуже неоднозначною фігурою в афінському суспільстві. Його звинуватили в безбожництві та негативному впливі на погляди молоді. Суд пройшов за один день і його засудили до страти. Свій останній день він провів у в'язниці, відмовившись від пропозиції допомогти йому втекти.

Діалоги, записані його учнем Платоном, дійшли до нашого часу з часів античності. Вони показують підхід філософа до раціоналізму та етики. Сократ зазначав про своє повне невігластво і казав, що єдине, що він усвідомлює, це своє незнання.

Він вплинув на філософів пізньої античності, його вивчали середньовічні та ісламські вчені, відігравав важливу роль у думці італійського Відродження. Цікавість до філософії Сократа знайшла своє відображення в роботах Серена К'єркегора і Фрідріха Ніцше.

Найвідоміші цитати Сократа

"Я знаю, що нічого не знаю"

"Невивчене життя не варте того, щоб його жити"

"Пізнай самого себе"

"Знання - це доброчесність"

"Хто хоче рухатися, той знайде спосіб; хто не хоче - причину"

"Мудрість полягає в тому, щоб знати, чого не знаєш"

"Немає більшого зла, ніж вчинити несправедливість"

"Мова - це дзеркало душі"

"Розуміння є початком згоди"

"Уважайте за великий дар бути спроможним помилитися"

Цитати Сократа показують глибину його мислення та невтомний пошук істини. Вони слугують нагадуванням про цінність знань, етики та саморозвитку, які актуальні також й в сучасному світі.

Сократ наголошував, що питати та досліджувати невідоме - це ключ до розуміння себе і світу.