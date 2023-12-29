Это влияет на психику: какую ошибку совершают родители во время кормления детей

Родители часто сталкиваются с проблемой, когда их дети отказываются есть, тогда многие из них прибегают к радикальным методам, а именно заставляют опустошить тарелку. Однако это распространенная ошибка, которая вредит ребенку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram детского нутрициолога и диетолога Анны Бойко.

Почему родители должны этого избегать

Если вы заставляете ребенка есть, то это приводит к тому, что у него нарушается пищевое поведение, а именно "дружба с едой". Эксперт отметила, что ребенок начинает бояться еды, отказываться от нее.

Причем это сознательно происходит на уровне психики или ребенок начинает очень много есть пищи, которую он любит.

Нутрициолог советует так лучше не делать, ведь это вредит и отдаляет родителей от детей еще на несколько шагов.

Негативные ассоциации с едой могут привести к психологическим проблемам в будущем. Также возникнет стресс и конфликты в семье.

"Если есть доверие ребенка к родителям, тогда он готов слышать, доверять и будет есть новые продукты, которые вы так хотите", - добавила она.

Что следует сделать

Важно помнить, если у ребенка нет аппетита, то заставлять есть - это не естественно. Надо помочь ему иметь голод - физиологическую потребность есть еду.

Вместо этого важно создать положительное и восприимчивое отношение к еде, предлагать здоровые блюда, сбалансированный рацион и позволять ребенку самостоятельно регулировать свой аппетит.

Для того чтобы малыш поел, не обязательно его заставлять или подкупать, лучше разнообразить его рацион.

Помните, что любой полезный и питательный продукт можно заменить равноценным, потому не стоит настаивать на конкретном блюде. Предоставьте альтернативу, так вы сможете и выявить причину отказа от еды и убедить ребенка поесть.