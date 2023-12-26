10 важливих правил для батьків, які допоможуть налагодити стосунки з дітьми
Батьківство - це важка робота, яка зобов’язує бути відповідальним за іншу людину на все життя. Проте, нікого не вчать бути батьками, але існують деякі правила, яким можна слідувати і мати кращі стосунки з дитиною.
Про те, які правила існують для налагодження контакту з дитиною, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Степанчук Дарини.
Які дії допоможуть зробити батькам стосунки з дітьми кращими
По-перше, варто розуміти, що дитина - це така ж сама людина, як і ви тільки маленька і не сформована до кінця. Саме через це дитина має хитку психіку, вона щиро вірить в усе, що їй кажуть дорослі.
Тому з дитиною потрібно бути максимально чесними та відвертими, аби вона не втратила довіри до найближчих людей у світі - до батьків.
Важливі правила, які налагодять стосунки дітей і батьків (фото: Freepik)
10 правил для батьків
- Не чекайте, що ваша дитина буде такою, як ви або такою, як ви хочете. Всі ми різні, тому задача батьків допомогти їй стати собою.
- Не вимагайте від дитини плати за все, що ви для неї робите. Ви дали їй життя, вона може віддячити? Вона дасть життя іншому, той-третьому, і це незворотний закон подяки.
- Ніколи не зганяйте на дитину у свої образи, щоб в старості не їсти гіркий хліб. Бо, що посієш, те й зійде.
- Не ставтеся до її проблем зверхньо. Життя дане кожному під силу і варто зрозуміти, що, для неї воно не менше важка, ніж для вас ваше життя, а можливо і більше, оскільки у дитини ще немає досвіду.
- Не принижуйте свою дитину ні на одинці, ні на очах в інших.
- Не забувайте, що важливі зустрічі людини - це її зустрічі з дітьми.
- Не звинувачуйте себе, якщо не можете зробити щось для своєї дитини. Звинувачуйте лише тоді, коли є можливість, але немає бажання.
- Дитина - це не тиран, який заволодіває всім вашим життям після народження і це варто розуміти.
- Любіть свою дитину будь-якою - не талановитою, невдахою, дорослою.
- Спілкуючись з нею - радійте кожній миті, тому що дитина - це свято, яке поки що з тобою.
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