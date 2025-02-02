Вплине на на стан очей, серця і кісток. Ось 7 причин, чому варто їсти пекінську капусту

Що відомо про пекінську капусту?

Пекінська капуста є одним з популярних овочів, які використовуються для приготування знаменитої корейської ферментованої страви - кімчі. ЇЇ можна їсти вареною, сирою і маринованою.

Купуючи капусту, вибирайте тверді овочі з зеленим листям без пожовтіння та дірок. Часто традиційно вирощену пекінську капусту можна обробляти інсектицидними спреями. Тому перед вживанням його слід ретельно промити в холодній проточній воді, потім замочити в солоній воді приблизно на 30 хвилин і знову промити холодною водою.

Пекінська капуста - властивості та діючі речовини

Пекінська капуста є багатим джерелом вітамінів, мінералів і активних речовин. Вона включає, серед іншого: каротини, тіоціанати, індол-3-карбінол, лютеїн, зеаксантин, сульфорафан і ізотіоціанати.

Це багате джерело розчинних і нерозчинних харчових волокон. Наукові дослідження показують, що сполуки, які вона містить, допомагають захистити організм від раку молочної залози, товстої кишки та простати, а також допомагають знизити рівень "поганого" холестерину в крові.

Пекінська капуста містить велику кількість вітаміну К - стограмова порція покриває 38%. Добова потреба (НДП), вітамін С – 45%. РДК і вітамін А (34% РДК). Це один з овочів, що містить найбільше біодоступного кальцію. Він також містить фолієву кислоту, тіамін і йод.

7 причин, чому варто їсти пекінську капусту

Для міцності кісток і зубів

Завдяки високому вмісту вітаміну К і кальцію пекінська капуста позитивно впливає на стан кісток і зубів. Це важливо як при їх розвитку, так і при ослабленні під час менопаузи. Це може допомогти затримати розвиток остеопорозу.

Від анемії

Високий вміст заліза означає, що пекінська капуста допомагає організму виробляти гемоглобін у крові. Вітамін С, що міститься в ньому, додатково полегшує його засвоєння.

При гіпертонії

Як багате джерело кальцію і калію, з низьким рівнем натрію, пекінська капуста є ідеальним овочем в раціоні людей з гіпертонією.

Для імунітету

Аскорбінова кислота, що міститься в пекінській капусті, підтримує імунну систему, допомагаючи боротися з інфекціями.

Для очей

Бета-каротин, який містить пекінська капуста, захищає очі, запобігаючи дегенерації жовтої плями та катаракті.

Для травлення

Завдяки високому вмісту харчових волокон і благотворному впливу на бактеріальну флору кишечника, пекінська капуста позитивно впливає на процеси травлення і регулює роботу кишечника, усуваючи запори.

При болях у суглобах

У природній медицині компреси з листя пекінської капусти використовують для зменшення болю при розтягненнях і захворюваннях суглобів.