Вплине на на стан очей, серця і кісток. Ось 7 причин, чому варто їсти пекінську капусту

Пекінська капуста - недорогий овоч, який можна використовувати по-різному. Чудово підходить як у сирих салатах, так і у варених або маринованих стравах. Його варто споживати цілий рік, оскільки він багатий цінними поживними речовинами. Він підтримує здоров'я серця, захищає зір і кістки, а також безпечний для діабетиків і хворих на подагру.
Чим ще корисна пекінська капуста, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Пекінська капуста є одним з популярних овочів, які використовуються для приготування знаменитої корейської ферментованої страви - кімчі. ЇЇ можна їсти вареною, сирою і маринованою.
Купуючи капусту, вибирайте тверді овочі з зеленим листям без пожовтіння та дірок. Часто традиційно вирощену пекінську капусту можна обробляти інсектицидними спреями. Тому перед вживанням його слід ретельно промити в холодній проточній воді, потім замочити в солоній воді приблизно на 30 хвилин і знову промити холодною водою.
Пекінська капуста є багатим джерелом вітамінів, мінералів і активних речовин. Вона включає, серед іншого: каротини, тіоціанати, індол-3-карбінол, лютеїн, зеаксантин, сульфорафан і ізотіоціанати.
Це багате джерело розчинних і нерозчинних харчових волокон. Наукові дослідження показують, що сполуки, які вона містить, допомагають захистити організм від раку молочної залози, товстої кишки та простати, а також допомагають знизити рівень "поганого" холестерину в крові.
Пекінська капуста містить велику кількість вітаміну К - стограмова порція покриває 38%. Добова потреба (НДП), вітамін С – 45%. РДК і вітамін А (34% РДК). Це один з овочів, що містить найбільше біодоступного кальцію. Він також містить фолієву кислоту, тіамін і йод.
Для міцності кісток і зубів
Завдяки високому вмісту вітаміну К і кальцію пекінська капуста позитивно впливає на стан кісток і зубів. Це важливо як при їх розвитку, так і при ослабленні під час менопаузи. Це може допомогти затримати розвиток остеопорозу.
Від анемії
Високий вміст заліза означає, що пекінська капуста допомагає організму виробляти гемоглобін у крові. Вітамін С, що міститься в ньому, додатково полегшує його засвоєння.
При гіпертонії
Як багате джерело кальцію і калію, з низьким рівнем натрію, пекінська капуста є ідеальним овочем в раціоні людей з гіпертонією.
Для імунітету
Аскорбінова кислота, що міститься в пекінській капусті, підтримує імунну систему, допомагаючи боротися з інфекціями.
Для очей
Бета-каротин, який містить пекінська капуста, захищає очі, запобігаючи дегенерації жовтої плями та катаракті.
Для травлення
Завдяки високому вмісту харчових волокон і благотворному впливу на бактеріальну флору кишечника, пекінська капуста позитивно впливає на процеси травлення і регулює роботу кишечника, усуваючи запори.
При болях у суглобах
У природній медицині компреси з листя пекінської капусти використовують для зменшення болю при розтягненнях і захворюваннях суглобів.
Нагадаємо, що названо небезпечний овоч, який може "забирати" молодість.
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