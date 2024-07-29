Вас не впізнають: 9 звичок, які допоможуть покращити та продовжити життя

Меж досконалості немає, тому потрібно щодня прагнути змінити своє життя на краще. Нутриціолог назвала 9 щоденних звичок, які вже через 2 місяці покращать життя, що вас аж не впізнають рідні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога та терапевта Ольги Барової-Абдулоєвої.

Список корисних звичок

За словами експерта життя не зміниться, допоки ви не змінене те, що робите щодня.

Ключ до успіху схований у ваших щоденних ритуалах. До того ж корисні звички можуть продовжити життя.

"Станьте залежними від цих звичок і через 2 місяці вас буде не впізнати. Остання звичка найважливіша", - розповіла нутриціолог.

Зокрема, варто ввести у своє життя такі звички:

прокидайтеся рано та лягайте спати теж рано

відмовтеся від шкідливих звичок

приймайте контрастний душ щодня

сидіть у тиші по 10 хвилин на день - медитуйте. Проводьте час на самоті

читайте по 15 хвилин на день

займайтеся фізичними вправами 6 днів на тиждень. Ходіть пішки 1 годину на день

записуйте свої думки перед сном

оптимізуйте свій раціон поживними продуктами

присвятіть себе додатковій справі

Вплив спорту та харчування

Регулярні фізичні вправи можуть допомогти зменшити стрес та відчуття тривоги.

Важливо, що навіть невелика фізична активність має значення. До того ж потрібно не перенавантажувати себе вправами. Інакше можна почуватись виснаженими.

Продукти харчування можуть впливати не лише на фізичне здоров'я, а й на емоційний стан.

Щоб почуватися краще, зведіть до мінімуму прості вуглеводи - продукти з високим вмістом цукру і крохмалю, тому що вони можуть спричинити короткий сплеск енергії, і після ви емоційно почуватиметеся гірше.

Краще вживати складні вуглеводи, як-от овочі, боби та цільнозернові - вони розщеплюються поступово і не спричиняють раптові припливи енергії.

Тому вам варто надавати перевагу їжі, яка позитивно впливатиме на ваш настрій.

Користь часу на самоті

Можна сходити в улюблений ресторан, подивитися фільм або вирушити в подорож, про яку завжди мріяли.

Навіть якщо ви надзвичайно соціальні, час на самоті допоможе вам відновити зв'язок із заняттями, які справді роблять вас щасливими.