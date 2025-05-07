Не впізнати: як сьогодні виглядає "найгарніша дівчинка в світі" (фото)

Сьогодні Тілан 24 роки. Вона змінила блондинистий колір волосся на темно-каштановий і продовжує займатися моделінгом. Працює з найвідомішими брендами високої моди, серед яких Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren та Hugo Boss.

Модель живе в Парижі, де знімається в престижних рекламних кампаніях. Паралельно вона розвиває себе як бізнеследі в індустрії моди та краси. Серед її близьких друзів - діти знаменитостей і супермоделі.

Тілан Блондо сьогодні (фото: instagram.com/thylaneblondeau)

Попри неймовірну увагу та цікавість, дівчина завжди намагалася дистанціюватися від образу "найгарнішої". Ще у 2018-му вона зізналася в інтерв’ю, що не вважає себе такою.

"Навіть сьогодні люди кажуть: "Ти - найкрасивіша дівчина", а я відповідаю: "Ні, я досі нею не є, я просто людина, підліток", - казала вона.

Тілан Блондо зараз (фото: instagram.com/thylaneblondeau)

Шлях до "найкрасивішої дівчинки у світі"

Ще у три роки Тілан помітив агент легендарного модельєра Жана-Поля Готьє. Тоді він побачив дівчинку з мамою серед натовпу на Єлисейських полях і наполегливо запропонував пройтися подіумом наступного дня.

"Моя мама сказала: "Ні, вона не з агентством, вона не може це зробити". А Жан-Поль Готьє сказав: "Вона повинна бути там завтра". Тож мама подумала: "Чому б і ні?", - пригадала Тілан.

Згодом у 10 років вона знялася для обкладинки французького Vogue. Проте водночас та зйомка викликала чимало критики. Річ у тім, що вона була одягнена в сукню з глибоким декольте та позувала на підборах, через що авторів зйомки звинуватили в сексуалізації дитини. Сам фотосет проходив в межах публікації під назвою "Quel Maquillage à Quel Âge?" (Який макіяж в якому віці? - ред).

Мама моделі заступилася за обкладинку. Тоді вона пожартувала, що найбільше у фотосесії вражає вартість кольє.

"Єдине, що мене шокує на цьому фото, - намисто, яке вона носить, вартістю 3 мільйони євро", - сказала вона.

Тілан - донька французького футболіста Патріка Блондо та телеведучої Вероніки Лубрі.

Тілан Блондо з мамою (фото: instagram.com/thylaneblondeau)