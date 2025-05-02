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Як змінилася зірка серіалу "Район Мелроуз" Гізер Локлір: фото 33 роки тому і зараз

П'ятниця 02 травня 2025 09:16
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Як змінилася зірка серіалу "Район Мелроуз" Гізер Локлір: фото 33 роки тому і зараз Гізер Локлір після серіалу "Район Мелроуз" (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Понад 30 років минуло з прем’єри серіалу "Район Мелроуз", де Гізер Локлір втілила амбітну та харизматичну Аманду. Вперше за тривалий час зірка з’явилася на публіці.

Як сьогодні виглядає 63-річна акторка та чим вона жила останні роки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Локлір взяла участь у Calgary Expo - канадському фестивалі для фанатів, що проходив з 24 по 27 квітня 2025 року. Вона виступила на панелі, де розповіла про свою довгу кар’єру. На заході вона з’явилася у білому джемпері та з посмішкою, потішивши гостей рідкісним виходом.

Ще одним кадром поділилася Клаудія Веллс, відома за фільмом "Назад у майбутнє".

"Приємно було зустрітися з прекрасною і доброю Гізер Локлір. Вона знялася в більшій кількості серіалів, ніж більшість голлівудських акторів, але все ще залишається милою, скромною, смішною та чарівною", - поділилася враженнями зірка.

Як змінилася зірка серіалу &quot;Район Мелроуз&quot; Гізер Локлір: фото 33 роки тому і заразКлаудія Веллс та Гізер Локлір (фото: instagram.com/theclaudiawells)

Цікаво, що у серіалі "Район Мелроуз" вона з’явилася в середині першого сезону, коли рейтинги йшли на спад після прем’єри в липні 1992 року. Сама того не розуміючи, акторка стала рятівницею шоу. Саме так розповіли колеги зірки Кортні Торн-Сміт, Дафні Зунізі та Лорі Лейтон в нещодавньому подкасті.

За словами Торн-Сміт, після появи Аманди в серіалі, рейтинги зросли настільки, що канал Fox додав ще 10 епізодів до першого сезону. У другому сезоні Локлір включили до основного акторського складу. І хоча її героїня була антагоністкою, вона зробила акторку однією з головних зірок проєкту.

Як змінилася зірка серіалу &quot;Район Мелроуз&quot; Гізер Локлір: фото 33 роки тому і заразЛоклір в ролі Аманди в серіалі "Район Мелроуз" (скриншот)

Як відреагували в мережі на появу Гізер Локлір

Користувачі були раді вперше за тривалий час побачити акторку.

  • "Ого, вона виглядає такою гарною та здоровою! Рада за неї".
  • "Одна з моїх найдавніших подруг! Має приголомшливе почуття гумору. Ми знаємо одне одного з давніх-давен, ще з часів Всесвіту! Посилаю багато любові".
  • "Вона має неймовірний вигляд".
  • "Це свіжа фотографія Гізер? Якщо так, то вона виглядає приголомшливо. Так тримати".
  • "Все ще найкрасивіша жінка у світі, люблю її макіяж".

Життя Гізер Локлір після серіалу "Район Мелроуз"

Знаменитість продовжила підкорювати Голлівуд. Вона з’явилася у серіалах "Ханна Монтана", "Два з половиною чоловіки", "Франклін та Беш" та "Занадто близько до дому", а також зіграла у фільмах "Дуже страшне кіно-5", "Клуб перших дружин" та інших.

Особисте життя акторки було непростим. Вона пережила чимало психологічних проблем. Мала алкогольну та наркотичну залежність й неодноразово затримувалася поліцією: то через нетверезе водіння, то через агресивну поведінку.

Як змінилася зірка серіалу &quot;Район Мелроуз&quot; Гізер Локлір: фото 33 роки тому і заразЯк змінилася Гізер Локлір (фото: Getty Images)

Акторка роками проходила реабілітацію, борючись з депресією, тривожністю та залежностями. Минулого року вона знову занепокоїла фанів, коли з’явилася на вулиці й намагалася втримати рівновагу, чіпляючись за стовпи.

Зірка була в стосунках з акторами Томом Крузом і Скоттом Байо. У 1986 році одружилася з барабанником Томмі Лі, а через 7 років вони розлучилися. У 1994-му вийшла заміж за гітариста Річі Самбору. Три роки потому в них народилася дочка Ава Елізабет. Шлюб розпався у 2006 році. Також Гізер кілька років зустрічалася з колегою з серіалу "Район Мелроуз" Джеком Вагнером.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: People, подкаст "Still the Place", Wikipedia, коментарі з Instagram Клаудія Веллс.

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