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Впізнає власника та може підтримувати розмову. Представлено кишеньковий робот-тамагочі зі ШІ

Середа 03 січня 2024 17:50
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Впізнає власника та може підтримувати розмову. Представлено кишеньковий робот-тамагочі зі ШІ Кишеньковий робот-тамагочі зі ШІ (фото: LivingAI)
Автор: Павло Колеснік

Компанія LivingAI представила оновлену версію тамагочі - кишенькового робота AIBI, який здатний взаємодіяти з ChatGPT. Цей унікальний персональний помічник обладнаний лапками для зручнішої взаємодії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на LivingAI.

Новинка від компанії LivingAI, AIBI, призначена в першу чергу для ролі віртуального вихованця, що вимагає догляду та годування, але на відміну від культової іграшки з дитинства, її можливості не обмежуються цим.

Впізнає власника та може підтримувати розмову. Представлено кишеньковий робот-тамагочі зі ШІКишеньковий робот АІВІ (фото: LivingAI)

AIBI надає користувачам набагато більше, ніж просто кишенькового друга. Вбудована камера та ШІ-алгоритм дозволяють пристрою розпізнавати свого власника, а радар у міліметровому діапазоні виявляє присутність людини та реагує на об'єкти, наприклад, на гроші, що падають з неба.

Впізнає власника та може підтримувати розмову. Представлено кишеньковий робот-тамагочі зі ШІРобот АІВІ легко може кріпитися до одягу (фото: LivingAI)

Також AIBI оснащений голосовим інтерфейсом, здатним розповідати про поточну погоду та виконувати інші функції. Робот здатний підтримувати діалог, відповідати на складні питання за допомогою ChatGPT і надавати анімацію на своєму невеликому екрані.

Впізнає власника та може підтримувати розмову. Представлено кишеньковий робот-тамагочі зі ШІВпізнає власника та може підтримувати розмову. Представлено кишеньковий робот-тамагочі зі ШІКишеньковий робот АІВІ (фото: LivingAI)

Функціональність також включає можливість встановлення голосових будильників та нагадувань, а три вбудовані мікрофони забезпечують якісне розпізнавання людської мови. Модуль ближнього оптичного зв'язку дозволяє роботам обмінюватись інформацією між собою.

AIBI вже доступний для замовлення за ціною 250 доларів (9 520 гривень), у комплекті з футляром на шнурку та зарядним кабелем.

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