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Узнает владельца и может поддерживать разговор. Представлен карманный робот-тамагочи с ИИ

Среда 03 января 2024 17:50
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Узнает владельца и может поддерживать разговор. Представлен карманный робот-тамагочи с ИИ Карманный робот-тамагочи с ИИ (фото: LivingAI)
Автор: Павел Колесник

Компания LivingAI представила обновленную версию тамагочи - карманного робота AIBI, который способен взаимодействовать с ChatGPT. Этот уникальный персональный помощник оборудован лапками для более удобного взаимодействия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на LivingAI.

Новинка от компании LivingAI, AIBI, предназначена в первую очередь для роли виртуального питомца, требующего ухода и кормления, но в отличие от культовой игрушки с детства, ее возможности не ограничиваются этим.

Узнает владельца и может поддерживать разговор. Представлен карманный робот-тамагочи с ИИКарманный робот АІВІ (фото: LivingAI)

AIBI предоставляет пользователям гораздо больше, чем просто карманного друга. Встроенная камера и ИИ-алгоритм позволяют устройству распознавать своего владельца, а радар в миллиметровом диапазоне обнаруживает присутствие человека и реагирует на объекты, например, на падающие с неба деньги.

Узнает владельца и может поддерживать разговор. Представлен карманный робот-тамагочи с ИИРобот АІВІ легко может крепиться к одежде (фото: LivingAI)

Также AIBI оснащена голосовым интерфейсом, способным рассказывать о текущей погоде и выполнять другие функции. Робот способен поддерживать диалог, отвечать на сложные вопросы с помощью ChatGPT и давать анимацию на своем небольшом экране.

Узнает владельца и может поддерживать разговор. Представлен карманный робот-тамагочи с ИИУзнает владельца и может поддерживать разговор. Представлен карманный робот-тамагочи с ИИКарманный робот АІВІ (фото: LivingAI)

Функциональность также включает в себя возможность установки голосовых будильников и напоминаний, а три встроенных микрофона обеспечивают качественное распознавание человеческого языка. Модуль ближней оптической связи позволяет раоботам обмениваться информацией между собой.

AIBI уже доступен для заказа по цене 250 долларов (9520 гривен), в комплекте с футляром на шнурке и зарядным кабелем.

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