Впервые в Украине врачи прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci (фото)

Во Львове впервые в Украине врачи прооперировали пищевод пациентки с помощью робота Da Vinci.
Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова.
Так, 34-летняя Мирослава из Львовской области в последние два месяца не могла даже глотнуть воды, чтобы не спровоцировать рвоту. Поэтому с это время женщина похудела на 10 килограммов.
В частности, причиной этого стала чрезвычайно редкая болезнь-ахалазия пищевода, то есть нарушение его функции во время приема пищи. Врачи говорят, что такой диагноз по статистике бывает лишь у 0,001% людей на планете.
О редкой патологии женщина узнала недавно. До этого она два года страдала сперва от бешеного дискомфорта, а потом — сильной боли. Также она не могла глотать ни еду, ни воду.
Поэтому медики решили сделать операцию с разрезом грудной клетки и брюшной полости. Однако, хирургическое вмешательство удалось сделать всего через четыре маленьких прокола.
Все потому, что это позволило уменьшить как травматизм во время операции, так и риск рецидивов после.
"Руки робота рассекли мышечную оболочку пищевода, которая и провоцировали спазм. Далее сформировали антирефлюксную манжетку, чтобы содержимое из желудка не попадало в пищевод", — говорят медики.
Кроме того, такой способ лечения значительно сократил и время реабилитации. Уже через день после операции Мирославу выписали из больницы.
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