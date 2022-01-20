Впервые в Украине врачи прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci (фото)

Так, 34-летняя Мирослава из Львовской области в последние два месяца не могла даже глотнуть воды, чтобы не спровоцировать рвоту. Поэтому с это время женщина похудела на 10 килограммов.

В частности, причиной этого стала чрезвычайно редкая болезнь-ахалазия пищевода, то есть нарушение его функции во время приема пищи. Врачи говорят, что такой диагноз по статистике бывает лишь у 0,001% людей на планете.

О редкой патологии женщина узнала недавно. До этого она два года страдала сперва от бешеного дискомфорта, а потом — сильной боли. Также она не могла глотать ни еду, ни воду.

Львовские медики совместно с роботом-хирургом спасли молодую женщину (facebook.com/1tmolviv)

Поэтому медики решили сделать операцию с разрезом грудной клетки и брюшной полости. Однако, хирургическое вмешательство удалось сделать всего через четыре маленьких прокола.

Все потому, что это позволило уменьшить как травматизм во время операции, так и риск рецидивов после.

"Руки робота рассекли мышечную оболочку пищевода, которая и провоцировали спазм. Далее сформировали антирефлюксную манжетку, чтобы содержимое из желудка не попадало в пищевод", — говорят медики.

Кроме того, такой способ лечения значительно сократил и время реабилитации. Уже через день после операции Мирославу выписали из больницы.

Львовские медики совместно с роботом-хирургом спасли молодую женщину (facebook.com/1tmolviv)