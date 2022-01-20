Вперше в Україні лікарі прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci (фото)
У Львові вперше в Україні лікарі прооперували стравохід пацієнтки за допомогою робота Da Vinci.
Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання Львова.
Так, 34-річна Мирослава з Львівської області останні два місяці не могла навіть ковтнути води, аби не спровокувати блювання. Тому з цей час жінка схудла на 10 кілограмів.
Зокрема, причиною цього стала надзвичайно рідкісна хвороба – ахалазія стравоходу, тобто порушення його функції під час прийому їжі. Лікарі кажуть, що такий діагноз за статистикою буває лише в 0,001% людей на планеті.
Про рідкісну патологію жінка дізналась нещодавно. До цього вона два роки страждала спершу від шаленого дискомфорту, а потім — сильного болю. Також вона не могла ковтати ні їжу, ні воду.
Львівські медики спільно з роботом-хірургом врятували молоду жінку (facebook.com/1tmolviv)
Тому медики вирішили зробити операцію з розрізом грудної клітки й черевної порожнини. Однак, хірургічне втручання вдалося зробити всього через чотири маленькі проколи.
Все тому, що це дозволило зменшити як травматизм під час операції, так і ризик рецидивів після.
"Руки робота розсікли м’язеву оболонку стравоходу, яка й провокували спазм. Далі сформували антирефлюксну манжетку, щоб вміст зі шлунку не потрапляв в стравохід", — кажуть медики.
Окрім того, такий спосіб лікування значно скоротив і час реабілітації. Уже через день після операції Мирославу виписали з лікарні.
Львівські медики спільно з роботом-хірургом врятували молоду жінку (facebook.com/1tmolviv)
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