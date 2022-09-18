Впервые отказался от Сердючки: Данилко поразил необычным апмлуа на сцене (видео)

С погодой зрителям в Риге не сильно повезло и часть людей достала зонты и дождевики. Несмотря на дождь, уходить от сцены на которой выступала Верка Сердючка со своим бендом, никто не собирался.

А сама Верка Сердючка исполняла на сцене самые свои популярные хиты. На большом экране за спиной у звезды шли надписи о войне, в том числе и не очень цензурные - "х*й войне", fuck the war.

Но самый большой сюрприз ждал зрителей в конце выступления. Верка Сердючка сначала прямо на сцене сняла свою знаменитую шапочку со звездой. А потом убежала за кулисы.

А потом оттуда появился Андрей Данилко в своей привычной одежде - черных штанах, черном свитшоте, кепке на голове и маске на подбородке, тоже черного цвета.

И его банд исполнил одну из самых знаменитых хитов Dancing Lasha Tumbai - на новый лад. В припеве там звучит Russia Goodbуе.

Стоит отметить, что вся подтанцовка в этом номере была одета в черные футболки, на которых также были антивоенные надписи с использованием нецензурных слов.