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Впервые отказался от Сердючки: Данилко поразил необычным апмлуа на сцене (видео)

Фото: Данилко впервые отказался от образа Сердючки и шапочки со звездой (facebook com suspilne eurovision)
Автор: Анна Шиканова

Андрей Данилко вместе со своей командой сейчас находится в Латвии, где дает благотворительные концерты. В Риге он поразил публику дважды - сначала Верка Сердючка прямо на сцене сняла знаменитую шапочку со звездой, а потом артист выбежал на сцену в своем привычном стиле украинского шоумена и продюсера - черных штанах, футболке и кепке.

Как выглядело шоу в Риге Андрея Данилко - читайте в материале ниже.

С погодой зрителям в Риге не сильно повезло и часть людей достала зонты и дождевики. Несмотря на дождь, уходить от сцены на которой выступала Верка Сердючка со своим бендом, никто не собирался.

А сама Верка Сердючка исполняла на сцене самые свои популярные хиты. На большом экране за спиной у звезды шли надписи о войне, в том числе и не очень цензурные - "х*й войне", fuck the war.

Но самый большой сюрприз ждал зрителей в конце выступления. Верка Сердючка сначала прямо на сцене сняла свою знаменитую шапочку со звездой. А потом убежала за кулисы.

А потом оттуда появился Андрей Данилко в своей привычной одежде - черных штанах, черном свитшоте, кепке на голове и маске на подбородке, тоже черного цвета.

И его банд исполнил одну из самых знаменитых хитов Dancing Lasha Tumbai - на новый лад. В припеве там звучит Russia Goodbуе.

Стоит отметить, что вся подтанцовка в этом номере была одета в черные футболки, на которых также были антивоенные надписи с использованием нецензурных слов.

Кстати, ранее мы писали о том, что Данилко очень красноречиво показал свое отношение к оккупантам.

А еще рассказывали о том, что Андрей Данилко назвал причину молчания своих экс-коллег в России.

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Андрей ДанилкоВерка Сердючка