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Андрей Данилко показал свое отношение к россиянам: красноречивое фото

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 18:27
Андрей Данилко показал свое отношение к россиянам: красноречивое фото Фото: Данилко показал свое отношение к россиянам (instagram.com/v_serduchka)
Автор: Анна Шиканова

Андрей Данилко высказал откровенно свое отношение к россиянам, которые оккупировали Херсон. К его позиции присоединилась Инна Белоконь, которая выполняет роль "мамы" Верки Сердючки на концертах Андрея Данилко.

Соответствующее фото Данилко разместил на странице в Instagram.

На снимке изображен сам Андрей Данилко и его верная подруга Инна Белоконь. Взгляды у них суровые, а руки сложены в дули. И именно этим жестом артисты показали россиянам, что они о них думают.

"Вот вам, а не Херсон!" - так подписал фотографию шоумен.

Андрей Данилко показал свое отношение к россиянам: красноречивое фотоЭто красноречивое фото вызвало массу положительных комментариев и поддержку со стороны подписчиков.

  • Спасибо огромное! Ждем потом в гости в Украинском Херсоне.
  • Хочу домой, в Херсон! Спасибо за поддержку моего города. Обожаю.
  • И Харьков, и Донбасс.
  • Обожаю! Херсон - это Украина!
  • Андрей, вы невероятный! Уважение вам и объятия!

Кстати, ранее Андрей Данилко высказался по поводу молчания своих коллег по шоу-бизнесу. Он объяснил, почему молчат Ани Лорак, Наташа Королева и другие.

А также мы рассказывали о том, что Андрей Данилко разнес в хлам российскую журналистку.

Еще мы сообщали о том, что Данилко поразил откровенной правдой о своих отношениях с сестрой.

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Андрей Данилко Верка Сердючка
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