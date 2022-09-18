Вперше відмовився від Сердючки: Данилко вразив незвичайним апмлуа на сцені (відео)

З погодою глядачам у Ризі не дуже пощастило і частина людей дістала парасольки та дощовики. Попри дощ, уникати сцени на якій виступала Вєрка Сердючка зі своїм бендом, ніхто не збирався.

А сама Вєрка Сердючка виконувала на сцені найпопулярніші хіти. На великому екрані за спиною у зірки йшли написи про війну, у тому числі й не дуже цензурні - "х*й війні", fuck the war.

Але найбільший сюрприз чекав на глядачів наприкінці виступу. Вєрка Сердючка спочатку прямо на сцені зняла свою знамениту шапочку із зіркою. А потім втекла за лаштунки.

А потім звідти з'явився Андрій Данилко у своєму звичному одязі – чорних штанях, чорному світшоті, кепці на голові та масці на підборідді, теж чорного кольору.

І його банд виконав одну із найзнаменитіших хітів Dancing Lasha Tumbai - на новий лад. У приспіві звучить Russia Goodbye.

Варто відзначити, що все підтанцьовування в цьому номері було одягнено в чорні футболки, на яких також були антивоєнні написи з використанням нецензурних слів.