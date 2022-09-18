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Вперше відмовився від Сердючки: Данилко вразив незвичайним апмлуа на сцені (відео)

Фото: Данилко вперше відмовився від образу Сердючки та шапочки із зіркою (facebook com suspilne eurovision)
Автор: Анна Шиканова

Андрій Данилко разом зі своєю командою зараз перебуває у Латвії, де дає благодійні концерти. У Ризі він вразив публіку двічі – спочатку Вєрка Сердючка прямо на сцені зняла знамениту шапочку із зіркою, а потім артист вибіг на сцену у своєму звичному стилі українського шоумена та продюсера – чорних штанах, футболці та кепці.

Як виглядало шоу у Ризі Андрія Данилка – читайте у матеріалі нижче.

З погодою глядачам у Ризі не дуже пощастило і частина людей дістала парасольки та дощовики. Попри дощ, уникати сцени на якій виступала Вєрка Сердючка зі своїм бендом, ніхто не збирався.

А сама Вєрка Сердючка виконувала на сцені найпопулярніші хіти. На великому екрані за спиною у зірки йшли написи про війну, у тому числі й не дуже цензурні - "х*й війні", fuck the war.

Але найбільший сюрприз чекав на глядачів наприкінці виступу. Вєрка Сердючка спочатку прямо на сцені зняла свою знамениту шапочку із зіркою. А потім втекла за лаштунки.

А потім звідти з'явився Андрій Данилко у своєму звичному одязі – чорних штанях, чорному світшоті, кепці на голові та масці на підборідді, теж чорного кольору.

І його банд виконав одну із найзнаменитіших хітів Dancing Lasha Tumbai - на новий лад. У приспіві звучить Russia Goodbye.

Варто відзначити, що все підтанцьовування в цьому номері було одягнено в чорні футболки, на яких також були антивоєнні написи з використанням нецензурних слів.

Кстати, ранее мы писали о том, что Данилко очень красноречиво показал свое отношение к оккупантам.

А еще рассказывали о том, что Андрей Данилко назвал причину молчания своих экс-коллег в России.

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Андрій ДанилкоВерка Сердючка