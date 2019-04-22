Впервые народ плачет за президентом: украинцы в сети поблагодарили Порошенко

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины по результатам обработки 95% протоколов, украинцы в соцсетях благодарят Петра Порошенко за пять лет его президентства, перечисляют его достижения и говорят, что этот президент обязательно войдет в учебники по истории, как лучший президент за всю историю Украины.

Так, в сети распространяется хэштег #дякуюПетро, под которым пользователи соцсетей оставляют посты, посвященные Петру Порошенко, выказывая ему уважение и благодарность за то, чего достигла Украина за время его правления.

Пользователь сети Ана Ковальська посвятила президенту Порошенко трогательный пост.

"Я бесконечно благодарна вам, Петр Порошенко, за то, что вы сделали для Украины. Благодаря вашим усилиям, страна в состоянии войны не влетела в пропасть! За то, что восстановили нашу армию! Мы стали с гордостью говорить, что мы украинцы! Сильная, свободолюбивая нация в центре Европы...

Мне было не стыдно за вас на международных переговорах. Мне было приятно слушать украинские песни на радио, благодаря квотам. Я благодарна вам за то, что называли Россию страной-агрессором. Я благодарна вам за невероятную Уляну Супрун. И я благодарю вас за безвиз! Мне жаль, что за эти 5 лет вы поседели и постарели. Вы ошибались. Много. Все люди ошибаются. Но признают и исправляют ошибки далеко не все..." - написала с гордостью Анна.

Украинцы благодарят Порошенко в соцсетях (скрин: facebook.com)

Украинцы благодарят Порошенко в соцсетях (скрин: facebook.com)

Журналистка Ярослава Гресь также присоединилась к флешмобу, опубликовав пост, в котором она перечислила, за что она благодарна Петру Порошенко: "За то, что отстоял страну в самые темные дни, за свободу, за безвиз, за армию, за томос, за достойный уход с поста президента".

Украинцы благодарят Порошенко в соцсетях (скрин: facebook.com)

Украинцы благодарят Порошенко в соцсетях (скрин: facebook.com)

Украинцы благодарят Порошенко в соцсетях (скрин: facebook.com)

Украинцы благодарят Порошенко в соцсетях (скрин: facebook.com)

В комментариях украинцы присоединяются к волне благодарности за президенство Порошенко.

"Достойно проигрывать тоже надо уметь, в этом Порошенко показал пример..."

"У меня лишь уважение и благодарность!"

"В 1945-ом году (в год победы над фашизмом!) Черчилль с треском проиграл выборы оппоненту Эттли... Но кто помнит сегодня Эттли? Однако две книги о Черчилле, на моей полке, на расстоянии вытянутой руки..."

"Впервые народ плачет Президентом. Спасибо, господин Президент!"

"Уверена, что Петр Алексеевич Порошенко войдет в учебники истории, как лучший президент, за которого не было стыдно";

"25% думающих и ответственных граждан в Украине. Это очень много. И очень мало, чтобы выиграть выборы. Мне страшно жить с другими 73% рядом";

"Полностью поддерживаю все, что написано, особая благодарность от меня за то, что в своей стране, наконец, я все чаще слышу украинский язык и чувствовала гордость будучи гражданкой своей страны..."

"Искренне уважаю и ценю все, что вы сделали для Украины, для каждого из нас. Когда я голосовала за вас впервые 5 лет назад, сказала, что при таком будет не стыдно. А получилось, что не только не стыдно, а горжусь таким Президентом. Спасибо, будьте здоровы и знайте, что есть люди, которые вас любят";

"Да, это был первый президент Украины, Которым я гордилась!"

Напомним, Светлана Лобода вызвала гнев поклонников из-за радости за победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Певицу раскритиковали за то, что она не имеет права высказываться о политике в Украине, поскольку живет и работает в стране-агрессоре.