Вперше народ плаче за президентом: українці в мережі подякували Порошенку

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України за результатами обробки 95% протоколів, українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років його президентства, перераховують його досягнення і кажуть, що цей президент обов'язково увійде в підручники з історії, як найкращий президент за всю історію України.

Так, у мережі поширюється хештег #дякуюПетро, під яким користувачі соцмереж залишають пости, присвячені Петру Порошенку, виявляючи йому повагу і вдячність за те, чого досягла Україна за час його правління.

Користувач мережі Ана Ковальська присвятила президенту Порошенко зворушливий пост.

"Я безмежно вдячна вам, Петро Порошенко, за те, що ви зробили для України. Завдяки вашим зусиллям, країна в стані війни не злетіла в прірву! За те, що відновили нашу армію! Ми стали з гордістю говорити, що ми українці! Сильна, волелюбна нація в центрі Європи...

Мені було не соромно за вас на міжнародних переговорах. Мені було приємно слухати українські пісні на радіо, завдяки квотам. Я вдячна вам за те, що називали Росію країною-агресором. Я вдячна вам за неймовірну Уляну Супрун. І я дякую вам за безвіз! Мені шкода, що за ці 5 років ви посивіли і постаріли. Ви помилялися. Багато. Всі люди помиляються. Але визнають і виправляють помилки далеко не всі..." - з гордістю написала Анна.

Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)

Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)

Журналістка Ярослава Гресь також приєдналася до флешмобу, опублікувавши пост, в якому вона пересчислила, за що вона вдячна Петру Порошенку: "За те, що відстояв країну в найтемніші дн, за свободу, за безвіз, за армію, за томос, за гідний відхід з поста президента".

Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)

Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)

Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)

Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)

В коментарях українці приєднуються до хвилі вдячності за президентство Порошенко.

"Гідно програвати теж треба вміти, в цьому Порошенко показав приклад..."

"У мене лише повага і вдячність!"

"У 1945-му році (в рік перемоги над фашизмом!) Черчілль з тріском програв вибори опоненту Еттлі... Але хто пам'ятає сьогодні Еттлі? Однак дві книги про Черчілля, на моїй полиці, на відстані витягнутої руки..."

"Вперше народ плаче Президентом. Дякую, пане Президенте!"

"Впевнена, що Петро Олексійович Порошенко увійде в підручники історії, як найкращий президент, за якого не було соромно";

"25% думаючих і відповідальних громадян в Україні. Це дуже багато. І дуже мало, щоб виграти вибори. Мені страшно жити з іншими 73% поруч";

"Повністю підтримую все, що написано, особлива подяка від мене за те, що в своїй країні, нарешті, я все частіше чую українську мову і відчувала гордість будучи громадянкою своєї країни..."

"Щиро поважаю і ціную все, що ви зробили для України, для кожного з нас. Коли я голосувала за вас уперше 5 років тому, сказала, що при такому буде не соромно. А вийшло, що не тільки не соромно, а пишаюся таким Президентом. Спасибі, будьте здорові і знайте, що є люди, які вас люблять";

"Так, це був перший президент України, Яким я пишалася!"

Нагадаємо, Світлана Лобода викликала гнів шанувальників через радість за перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Співачку розкритикували за те, що вона не має права висловлюватися про політику в Україні, оскільки живе і працює в країні-агресорі.