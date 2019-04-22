Вперше народ плаче за президентом: українці в мережі подякували Порошенку

Після перемоги Зеленського на виборах українці перераховують головні досягнення країни за час президентства Порошенка
Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України за результатами обробки 95% протоколів, українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років його президентства, перераховують його досягнення і кажуть, що цей президент обов'язково увійде в підручники з історії, як найкращий президент за всю історію України.
Так, у мережі поширюється хештег #дякуюПетро, під яким користувачі соцмереж залишають пости, присвячені Петру Порошенку, виявляючи йому повагу і вдячність за те, чого досягла Україна за час його правління.
Користувач мережі Ана Ковальська присвятила президенту Порошенко зворушливий пост.
"Я безмежно вдячна вам, Петро Порошенко, за те, що ви зробили для України. Завдяки вашим зусиллям, країна в стані війни не злетіла в прірву! За те, що відновили нашу армію! Ми стали з гордістю говорити, що ми українці! Сильна, волелюбна нація в центрі Європи...
Мені було не соромно за вас на міжнародних переговорах. Мені було приємно слухати українські пісні на радіо, завдяки квотам. Я вдячна вам за те, що називали Росію країною-агресором. Я вдячна вам за неймовірну Уляну Супрун. І я дякую вам за безвіз! Мені шкода, що за ці 5 років ви посивіли і постаріли. Ви помилялися. Багато. Всі люди помиляються. Але визнають і виправляють помилки далеко не всі..." - з гордістю написала Анна.
Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)
Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)
Журналістка Ярослава Гресь також приєдналася до флешмобу, опублікувавши пост, в якому вона пересчислила, за що вона вдячна Петру Порошенку: "За те, що відстояв країну в найтемніші дн, за свободу, за безвіз, за армію, за томос, за гідний відхід з поста президента".
Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)
Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)
Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)
Українці дякують Порошенку в соцмережах (скрін: facebook.com)
В коментарях українці приєднуються до хвилі вдячності за президентство Порошенко.
Нагадаємо, Світлана Лобода викликала гнів шанувальників через радість за перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Співачку розкритикували за те, що вона не має права висловлюватися про політику в Україні, оскільки живе і працює в країні-агресорі.