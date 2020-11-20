Впервые с начала войны: на Донбассе засветился российский разведкомплекс

На Донбассе замечена российская техника (коллаж РБК-Украина)

В Луганской области заметили новейший российский разведывательный комплекс

На Донбассе впервые со времени начала войны замечен новейший российский разведывательный комплекс под названием "Наводчик 2". Его увидели на оккупированной части Луганской области,

в 12 километрах от линии боевых действий. Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ №272/2020 от 14 ноября, в состав комплекса входят 7 БПЛА типа "Гранат" различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км.

Отметим, что комплекс "Наводчик-2" обычно используется для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.

По информации InformNapalm, были получены фото с БПЛА, которые подтвердили использование на Донбассе новейшего российского комплекса "Наводчик-2". Рядом со станцией управления увидели также 3 ящика для хранения и транспортировки БПЛА.

Наводчик 2 состоит из наземной станции управления, БПЛА типов "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-3" и "Гранат-4".

Главной особенностью комплекса "Наводчик-2" является его размещение на базе грузовика КамАЗ-4350 (колесная формула 4X4), в то время как российский комплекс СБ-341В "Леер-3",который неоднократно фиксировался в зоне боевых действий на востоке Украины, базируется на КамАЗ-5350.

Как мы ранее писали, под Луганском у жилого дома увидели российские танки.