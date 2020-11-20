ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вперше з початку війни: на Донбасі засвітився російський розвідкомплекс

П'ятниця 20 листопада 2020 09:13
Вперше з початку війни: на Донбасі засвітився російський розвідкомплекс
На Донбасі помічена російська техніка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Луганській області помітили новітній російський розвідувальний комплекс

На Донбасі вперше з часу початку війни помічений новітній російський розвідувальний комплекс під назвою "Наводчик 2". Його побачили на окупованій частині Луганської області, в 12 кілометрах від лінії бойових дій.

Як повідомляється в звіті СММ ОБСЄ №272/2020 від 14 листопада, в склад комплексу входять 7 БПЛА типу "Гранат" різних модифікацій з радіусом дії 10, 15, 25 і 100 км.

Зазначимо, що комплекс "Наводчик-2" зазвичай використовується для виконання розвідувальних і спеціальних завдань, зокрема для забезпечення координатами цілей дивізіонів гарматної артилерії і РСЗВ.

За інформацією InformNapalm, були отримані фото з БПЛА, які підтвердили використання на Донбасі новітнього російського комплексу "Наводчик-2". Поруч зі станцією управління побачили також 3 ящика для зберігання і транспортування БПЛА.

Навідник 2 складається з наземної станції управління, БПЛА типів "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-3" і "Гранат-4".

Головною особливістю комплексу "Наводчик-2" є його розміщення на базі вантажівки КамАЗ-4350 (колісна формула 4X4), в той час, як російський комплекс СБ-341В "Леєр-3", який неодноразово фіксувався у зоні бойових дій на сході України, базується на КамАЗ-5350.

Як ми раніше писали, під Луганськом біля житлового будинку побачили російські танки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Донбас

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся